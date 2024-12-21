Евгений Кот откровенно признался, откуда у него отсрочка

Кратко:
- Евгений Кот рассказал, на каком основании получил отсрочку
- Артист признался, обновлял ли данные
Украинский хореограф, танцор и ведущий Евгений Кот является мужчиной призывного возраста, однако на данный момент имеет отсрочку от военной службы. Природу ее происхождения артист не скрывает.
Также Кот не скрывает, что обновил данные и прошел ВВК. Однако пока, согласно документам, мобилизации он не подлежит.
Об этом Евгений рассказал в своем недавнем комментарии для шоу "Неймовірна правда про зірок". Он имеет "бронь", как преподаватель в университете и студент аспирантуры (в университет он поступил до начала полномасштабной войны в Украине).
"Я всегда откровенно показываю, что я здесь. Данные у меня всегда обновлены, ВВК пройдена. Все сделано. Я преподаватель в университете, плюс до полномасштабного вторжения я продолжил свое обучение. В прошлом году я закончил магистратуру и сразу пошел в аспирантуру. Специальность - культурология. У меня отсрочка. Если, например, военное положение закончится, и будет новое, и я себе не сделаю заново отсрочку, то повестка придет", - поделился Евгений Кот.
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Кто такой Евгений Кот?
Кот Евгений - украинский хореограф, режиссер-постановщик, участник и победитель шоу "Танцуют все!" и "Танцы со звездами", режиссер-постановщик номеров для шоу Х-фактор и Украина имеет талант на телеканале СТБ. Актер первого плана 3d-шоу "Барон Мюнхгаузен" и "Стражи грез". Судья проекта "Украина имеет талант" 2021.
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