Что в 2025 году будет с РФ и режимом Путина: стал известен неожиданный сценарий

Александр Сотник раскрыл с какими проблемами в 2025 году может столкнуться Путин и его режим.

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Что будет с Россией в 2025 году / коллаж: Главред, фото: unsplash, скриншот: видео

Главные тезисы:

В 2025 году Россию ожидают резкие негативные изменения

Демографическая ситуация в РФ будет только ухудшаться

с какими проблемами в новом году может столкнуться Путин

На сайте Главред состоялся чат с главным редактором канала Sotnik-TV, журналистом, писателем и публицистом Александром Сотником. Он поделился прогнозом относительно того, что в 2025 году будет с Россией и режимом Путина - есть ли предпосылки для внутренней тряски в РФ.

"Прогнозов я не даю, а говорю лишь о том, что вижу сейчас. В 2025 году, конечно же, будет экономическое провисание. Будет повышение цен на все и вся. Будут нарастать проблемы в путиномике, а зомбономика будет и дальше конать. Все больше сложностей будет именно для глыбинариев. Естественно, вертикаль будет требовать все больше и больше подпорок, новых законов, которые будут больше напоминать драконовские меры по удержанию власти. Там уже нельзя будет лишний раз выдохнуть, лишний раз что-нибудь сказать или косо посмотреть. Я жду закона за косой взгляд: косо посмотрел на портрет вождя - все, десять лет", - отметил Сотник.

Эксперт подчеркнул, что он ждет ужесточения режима, все больше запретов, повышения цен и подорожания жизни.

"При этом ценность самой жизни в пещере уже обнулилась и стремится к отрицательному значению. Демографическая ситуация будет только ухудшаться, потому что куда там рожать и кого-то воспитывать, проще сдохнуть. Кладбище в рай зовет", - добавил Сотник.

Смотрите видео чата с Александром Сотником, в котором он спрогнозировал, какие проблемы ждут Россию и Путина в 2025 году, а также что будет с войной в Украине:

Александр Сотник также рассказал, с какими проблемами в новом году может столкнуться Путин.

"Слишком много неизвестных, поэтому сложно расписать это уравнение. Не понятно, к чему в конце концов придет Трамп, не понятно, к чему в конце концов придут европейские политики, и прочее - здесь слишком много неизвестных. Единственное, что точно Путин будет чувствовать, так это давление экономического сектора. Он будет видеть, как ситуация ухудшается: то там, то тут штукатурка отвалится, что там дыра, здесь пробоина, там прорыв внезапный", - добавил эксперт.

Он отметил, что Владимир Путин все чаще будет сталкиваться с фактами устарелости инфраструктуры и все большего ухудшения ситуации снизу.

"Диктатор столкнется с проблемой исчезновения населения, поскольку оно вымирает бешеными темпами. В России, конечно, продолжают говорить о 140 миллионах, но это такой паттерн. Мне кажется, там уже осталось 60, а, возможно, и меньше миллионов людей. Люди в России вымирают сумасшедшими темпами, очень быстро", - пояснил эксперт.

Взрывы в России - последние новости

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