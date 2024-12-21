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Удар баллистикой по Киеву: в Defence Express раскрыли причину и цели РФ

Алексей Тесля
21 декабря 2024, 12:43
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Ракетный обстрел 20 декабря велся с использованием только баллистических и аэробаллистических ракет.
Ракетный удар по Киеву 20 декабря 2024
Ракетный удар по Киеву 20 декабря / Коллаж: Главред, фото: t.me/VA_Kyiv

Важное:

  • РФ била по Киеву после удара ATACMS по военным целям в Ростове
  • Заранее запланированный удар РФ был бы комбинированным

Удар страны-агрессора РФ по Киеву 20 декабря был капризом обиженного диктатора Владимира Путина после атаки ATACMS на военные цели в Ростове-на-Дону.

Как говорится в материале Defence Express, учитывая точность ракет KN-23, целью вполне могла быть сама столица, без выбора конкретного объекта.

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"Поскольку удар был осуществлен после угроз правителя РФ Владимира Путина и резкой реакции на них президента Украины Владимира Зеленского, у кого-то мог возникнуть вопрос, был ли удар плановый, или все же "капризом" Кремля", - говорится в материале.

Однако аналитики считают, что удар по Киеву стал следствием желания Кремля продемонстрировать "ответ" после взрывов в Ростове.

Уточняется, что ракетный обстрел 20 декабря велся с использованием только баллистических и аэробаллистических ракет - без крылатых и БПЛА, ведь подготовка крылатых ракет к использованию требует много времени.

Кроме того, акцентируют аналитики, если бы удар был заранее запланированным, то скорее всего, был бы комбинированным. Например, как атака 13 декабря, когда противник применил рекордные 287 ракет и дронов.

Однако, хотя подготовка баллистики и занимает меньше времени, "далеко не факт, что враг способен его подготовить за примерно 8 часов". Также Минобороны РФ утверждало, что последняя атака была якобы ответом на удар по производству твердого ракетного топлива "Комбинат Каменский" в Ростовской области, который атаковали ракетами ATACMS и Storm Shadow 18 декабря.

Напомним, около 7:00 в пятницу, 20 декабря 2024 года, оккупанты нанесли удар по столице Украины пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Пуски производились из Воронежской и Брянской областях.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты все пять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, которые российские преступники направили по Киеву", - сообщили в ВС ВСУ.

Как сообщал Главред, минувшей ночью Киев был атакован дронами. Воздушная тревога в столице ночью объявлялась дважды. Силами и средствами ПВО все российские дроны, угрожавшие Киеву, были вовремя обнаружены и обезврежены на подступах к городу и территории столицы.

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Что известно о Defense Express

Defense Express — украинская информационно консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Выдает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

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