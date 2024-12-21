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Бойцы ВСУ попадают в одну и ту же беду: полковник раскрыл серьезную проблему

Юлия Закрепа
21 декабря 2024, 20:36
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Сколько наши воины будут находиться на определенном участке фронта - это лишь вопрос времени.
Бойцы ВСУ попадают в одну и ту же беду: полковник раскрыл серьезную проблему
Какая ситуация на фронте / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Основные тезисы Селезнева:

  • Оккупанты применяют жесткие методы наступления
  • Какова ситуация под Курахово

Военный эксперт, полковник ВСУ, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что россияне еще с захвата Попасной применяет одну и ту же методику, которую сейчас пытается осуществить и у Курахово.

"Если мы откроем карту Deep State, то наглядно увидим, насколько кризисная ситуация и в районе самого Курахово, и южнее него. Украинские силы обороны длительное время находятся в оперативном полуокружении. И единственная дорога - трасса Н15, которая обеспечивает всем необходимым наших защитников на этом участке фронта. Причем постепенно тиски вокруг этой трассы начинают схлопываться. Речь идет не только о Старых Тернах, но и о тех населенных пунктах, которые расположены южнее той трассы, ведь враг сует и давит буквально с двух сторон", - прокомментировал Владислав Селезнев в эфире "Еспресо".

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Эксперт считает, что это лишь вопрос времени, сколько наши воины будут находиться на этом участке фронта. Вполне вероятно, уже сейчас продолжаются определенные действия по арьергардным боям, а также боям маневренной обороны.

Курахове, Курахово Инфографика
Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

"Потому что на самом деле возникает какое-то странное непонимание процессов, которые происходят длительный промежуток времени. Фактически с середины 2022 года каждый раз украинские силы попадают в одну и ту же неприятность. Я хочу напомнить события, которые происходили в районе Попасной. Именно там впервые подразделения ЧВК "Вагнер" начали давить на наших защитников, сжимая тиски вокруг нашего гарнизона, который защищал этот населенный пункт. Оказалось, что эта опция является удачной, и в течение многих последующих операций противник пользовался именно такой методикой и схемой, атакуя наши рубежи в лоб, не достигая соответствующих успехов, он атаковал наши фланги. Часто густо именно на флангах не удерживали наши оборонительные рубежи, соответственно, перед угрозой окружения мы были вынуждены каждый раз отходить", - пояснил полковник ВСУ.

Селезнев резюмировал, что такая же ситуация в ближайшей перспективе ожидает наш гарнизон, который действует в районе Курахово. Угрозы сейчас формируются на других участках фронта, в частности в районе Покровско-Мирноградской городской агломерации.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ отбили позиции возле Песчаного. Назар Волошин сообщил, что украинским войскам удалось отбросить российских оккупантов. Украинская армия дала отпор врагу неподалеку от Покровска. Он также добавил, что в самом Покровске вражеских ДРГ нет.

В ГУР сообщили, что ВСУ разгромили солдат КНДР в Курской области. Подразделения армии КНДР понесли значительные потери в боях в Курской области. Сейчас Россия пытается компенсировать эти потери и доукомплектовать войска. За сутки погибли по меньшей мере 30 северокорейских военнослужащих.

ВСУ отбили массированный штурм РФ и взорвали десятки россиян вместе с техникой. Благодаря профессионализму и героизму воинов все вражеские атаки были отражены с сокрушительными потерями для противника. Также в ОСУВ "Хортица" опубликовали результаты боевой работы защитников

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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