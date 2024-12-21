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Камалия ответила на дерзкие обвинения известного шоумена в "бездарности"

Анна Подгорная
21 декабря 2024, 14:41
172
Вячеслав Соломка не стал утруждать себя подбором деликатных выражений.
Камалия, Вячеслав Соломка
Камалия отреагировала на обвинения Славы Соломки в бездарности / коллаж: Главред, фото: facebook.com/kamaliya.zahoor, instagram.com/v_solomka

Краткое содержание:

  • Вячеслав Соломка назвал Камалию "абсолютно бездарной"
  • Певица отреагировала на слова ведущего

Украинский шоумен и актер Вячеслав Соломка на одном из столичных светских мероприятий дал прессе интервью, в котором, среди прочего, назвал певицу Камалию "абсолютно бездарной". Также он отметил, что его раздражают те звезды, которые молчат об этом и продолжают пользоваться ее покровительством.

Заявление ведущего быстро разлетелось по СМИ, и, очевидно, достигло самой певицы. Правда, реакция Камалия кажется неоднозначной.

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Певица не стала опускаться до ответных оскорблений. Не стала она также оправдываться и пытаться доказать Соломке, что он не прав.

В своем блоге в Instagram она опубликовал скриншот новости с заголовком: "Слава Соломка некорректно высказался на счет Камалии". Вероятно звезда таким образом решила показать, что знает про скандальное заявление шоумена, но оно не задевает ее так сильно, как могло бы.

Камалия
Камалия отреагировала на обвинения Славы Соломки в бездарности / instagram.com/kamaliyaofficial

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Кто такая Камалия

Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

Кто такой Вячеслав Соломка?

Вячеслав Соломка - украинский ведущий, актер театра и кино. Играл в киевском "Молодом театре" и театре "Сузір'я". Сотрудничал с телеканалами - Новий канал, Україна, Київ. На его счету более 50 ролей и проектов.

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