"Володя, до свидания": журналист о возможном сценарии бунта в окружении Путина

Важно:
- Все игроки в окружении Путина – это люди, на кого он опирается
- Путин устраивает людей из его окружения
Главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник прокомментировал вопрос о том, кто сегодня в России способен бросить вызов окружению диктатора Владимира Путина.
"Не вижу сейчас таких игроков в окружении Путина, которые могли бы сейчас бросить ему вызов", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.
Публицист говорит, что все игроки сейчас в окружении Путина – это те самые люди, на кого он опирается.
"Что бы там ни стонал Дерипаска, он всего лишь Дерипаска, а у Путина там Роттенберги, Тимченко, Сечин, Потанин, Ковальчуки. Это тот самый ближний круг, на который опирается Путин. И в рядах этого круга я не вижу никаких врагов", - убежден он.
Журналист отмечает, что на сегодня можно констатировать, что в этом круге всё монолитно.
"Не знаю, что должно произойти, чтобы эта группировка сказала: "Володя, до свидания. Нам нужен другой фронтмен". Разве что ядерный удар, после которого пещера получит такой ответ, что там уже не с кем будет вести переговоры. Так что я сейчас не вижу таких людей, которые могли бы бросить вызов Путину. Он их устраивает", - добавил Сотник.
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Кто такой Александр Сотник
Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.
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