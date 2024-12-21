Директор ЦРУ прибыл в Украину: Зеленский раскрыл подробности визита

Президент Украины рассказал, что за время войны состоялось много встреч с Биллом Бернсом, о которых обычно не объявляли публично.

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Билл Бернс посетил Украину в последний раз в качестве директора ЦРУ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, uk.wikipedia.org

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В Украину прибыл Билл Бернс с последним визитом на посту директора ЦРУ США

В течение войны у Бернса и Зеленского было много встреч, которые не афишировали

В субботу, 21 декабря, в Украину прибыл Билл Бернс. Это его последний визит в качестве директора Центрального разведывательного управления США. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, за время войны с Бернсом состоялось много встреч. Обычно о таких встречах не сообщали публично.

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"Но сейчас, после последнего визита, стоит сказать открыто. Желаю тебе, Билл, и твоей семье только самого лучшего! Пусть удача тебя поддерживает", - отметил президент.

Зеленский рассказал, что встречи с директором ЦРУ происходили в Украине, странах ЕС, Америке и в других частях мира. Как отметил глава государства, все - без официального информирования.

"Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем. Наверняка еще увидимся, и обязательно увидим, как эта война завершится реальным, надежным миром, ради которого мы и работаем вместе", - добавил он.

Встречи Зеленского с иностранными политиками - последние новости

Напомним, 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский приехал во Францию для трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоялась в Елисейском дворце, Зеленский назвал ее "хорошей и продуктивной".

Также 2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц совершил второй визит в Украину с начала войны, который был запланирован после выборов в США. Целью поездки стало обсуждение с президентом Владимиром Зеленским текущей ситуации и возможных шагов Украины.

Как сообщал Главред, 18 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров. Основными темами были гарантии безопасности для Украины, усиление армии и предоставление систем противовоздушной обороны.

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