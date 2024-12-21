Директор ЦРУ прибыл в Украину: Зеленский раскрыл подробности визита

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- В Украину прибыл Билл Бернс с последним визитом на посту директора ЦРУ США
- В течение войны у Бернса и Зеленского было много встреч, которые не афишировали
В субботу, 21 декабря, в Украину прибыл Билл Бернс. Это его последний визит в качестве директора Центрального разведывательного управления США. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, за время войны с Бернсом состоялось много встреч. Обычно о таких встречах не сообщали публично.
"Но сейчас, после последнего визита, стоит сказать открыто. Желаю тебе, Билл, и твоей семье только самого лучшего! Пусть удача тебя поддерживает", - отметил президент.
Зеленский рассказал, что встречи с директором ЦРУ происходили в Украине, странах ЕС, Америке и в других частях мира. Как отметил глава государства, все - без официального информирования.
"Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем. Наверняка еще увидимся, и обязательно увидим, как эта война завершится реальным, надежным миром, ради которого мы и работаем вместе", - добавил он.
Встречи Зеленского с иностранными политиками - последние новости
Напомним, 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский приехал во Францию для трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоялась в Елисейском дворце, Зеленский назвал ее "хорошей и продуктивной".
Также 2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц совершил второй визит в Украину с начала войны, который был запланирован после выборов в США. Целью поездки стало обсуждение с президентом Владимиром Зеленским текущей ситуации и возможных шагов Украины.
Как сообщал Главред, 18 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров. Основными темами были гарантии безопасности для Украины, усиление армии и предоставление систем противовоздушной обороны.
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