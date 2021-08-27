Как выглядит салон самого большого самолета в мире Ан-225 Мрия: невероятные кадры

Транспортный борт Ан-225 Мрия, который является самым большим самолетом в мире, уже давно находится в зоне пристального внимания. А после участия самолета в параде на День Независимости, он стал еще более интересен.

Журналист Дмитрий Хилюк на своей странице в Facebook показал, как выглядит кабина пилотов, кухня, место для сна и огромный транспортный отсек.

Фотографии уникального самолета удалось сделать незадолго до того, как украинские стронгмены побили очередной рекорд и смогли гигантский самолет протянуть на расстояние четырех метров.

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Самолет АН-225 Мрия - что о нем известно

Кодовое название этого самолета – Козак. Он является самым большим и мощным транспортным самолетом в мире. Создан этот самолет в киевском КБ имени Антонова в 1988 году. Впервые взлетел в воздух в 1989 году.

Потом он был законсервирован на несколько лет и уже в конце 1990-х его реконструировали, модифицировали для перевозки тяжелых грузов и снова запустили в работу.

Максимальная взлетная масса Ан-225 – 640 т. Самолет Мрия успел побить уже 240 рекордов и его внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Максимальное количество мест – 70, для управления самолета необходимо 6 человек экипажа.

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Длина самолета – 84 метра, высота -18 метро, размах крыла – 88,40 метров. У него 6 двигателей, а максимальная скорость – 850 км/в час. Этот самолет может подняться на высоту 11 тысяч метров и пролететь максимально до 15400 км.