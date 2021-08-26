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Потащили Мрию: украинские стронгмены установили невероятный мировой рекорд

26 августа 2021, 16:05

Восемь стронгменов тянули самый большой в мире транспортный самолет.

Самолет Мрия потянули 8 стронгменов / скриншот

Украинские силачи смогли протянуть крупнейший в мире самолет Мрія и тем самым установить мировой рекорд. Восемь спортсменов сдвинули самолет-гигант на 4,30 метра.

Как сообщается, стронгмены с первой попытки установили национальный и мировой рекорды — они сдвинули с места и протащили более чем на четыре метра самолет Ан-225 весом 330 тонн. Для того, чтобы войти в историю, спортсменам понадобилась 1 минута 13 секунд.

Определяли установление рекорда представители Национального реестра рекордов Украины. А руководил действиями спортсменов народный депутат Василий Вирастюк.

За день до установления рекорда стронгмены тренировались и проверяли снаряжение. Однако тогда протащить Мрію они смогли только на 10 сантиметров.

На каждого богатыря приходилось по 40 тонн. Как говорят сами силачи, следующие несколько дней точно будут болеть ноги и руки. Но ни о чем не жалеют, ибо осуществили мечту.

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"У нас было семь попыток, но лучший результат у нас был 10 сантиметров. Благодаря вам, вашей поддержке и энергетике нам сегодня удалось поставить этот невероятный рекорд", — подчеркнул спортсмен Виталий Герасимов.

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Свое достижение спортсмены посвятили 30-летию независимости Украины. Вот имена героев:

  • Денис Бережник (Хуст)
  • Виталий Герасимов (Днепр)
  • Денис Дубровский (Николаев)
  • Сергей Конюшок (Киев)
  • Богдан Ксенчук (Кривой Рог)
  • Александр Лашин (Мариуполь)
  • Сергей Пономарев (Киев)
  • Владимир Рекша (Львов)

https://t.me/glavredinfo/18132

Ан-225 Мрия – самый крупный в мире транспортный самолет, мировой рекордсмен грузоподъемности. Создавался авиаконструкторами как самолет, который станет первой ступенью воздушного старта космического корабля. Для этого он должен был поднимать более 250 тонн.

Как ранее писал Главред, в Сети появилось захватывающее видео взлета украинского самолета-гиганта Ан-225 "Мрия". Видео уникальное тем, что его впервые засняли с помощью дрона, к тому же на высоте птичьего полета и на минимальном расстонии к воздушной машине.

viber
Ан-225 Мрия
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