Все еще Брюс: дочь Крепкого орешка показала милые кадры с актером

Брюс Уиллис хранит нежную любовь к своей семье.

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Брюс Уиллис новости - Скаут Уиллис показала, как сейчас выглядит Брюс Уиллис / коллаж: Главред, фото: instagram.com/scoutlaruewillis

Вкратце:

Скаут Уиллис показала редкое видео со звездным отцом

Брюс в кадре крепко обнимает вторую из пяти дочерей

Три года назад американский актер Брюс Уиллис ушел из кино из-за афазии. Через год выяснилось, что нарушения речи - лишь симптом более страшной болезни, и звезда страдает от редкой формы деменции - лобно-височной.

Из-за этого артист перестал появляться на публике, а про его самочувствие становится известно лишь благодаря его большой и дружной семье. Так недавно Скаут Уиллис (средняя дочь от первого брака Брюса с актрисой Деми Мур) показала трогательный момент с отцом.

видео дня

В своем блоге в Instagram она поделилась серией кадров, который сделала в уходящем декабре. Среди них оказалось и короткое видео с Уиллисом.

Ролик, который длится всего несколько секунд, показывает нежные объятия Брюса и Скаут - Крепкий орешек вопреки болезни по-прежнему способен проявлять любовь к своим девочкам.

Брюс Уиллис новости - Скаут Уиллис показала, как сейчас выглядит Брюс Уиллис / instagram.com/scoutlaruewillis

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что непубличная дочь Николь Кидман и Тома Круза вышла на связь с поклонниками - Изабелла Джейн Кидман Круз поделилась своим редким фото.

Также жена Уилла Смита, американская актриса Джада Пинкетт-Смит случайно проговорилась про свой роман с девушкой, чем спровоцировала новую волну обсуждений ее бурной личной жизни.

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Кто такой Брюс Уиллис? Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

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