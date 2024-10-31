Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Тут закончился Брюс": жена Уиллиса впервые рассказала, с чего началась его деменция

Анна Подгорная
31 октября 2024, 10:52
279
Эмма Хеминг озвучила первый симптом Крепкого орешка, который семья актера долго не замечала.
Брюс Уиллис, Эмма Хеминг
Жена Брюса Уиллиса рассказала, как началась его деменция / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко о болезни Брюса Уиллиса:

  • Изменения в актере происходили постепенно
  • Три года назад у Уиллиса диагностировали афазию
  • Расстройство оказалось симптомом редкой формы деменции

69-летний актер Брюс Уиллис даже сейчас, когда страдает от лобно-височной деменции, способен вдохновить свою семью на социально важные дела. К примеру, его жена, британская модель и актриса Эмма Хеминг, кроме заботы о мужа также начала работу над повышением осведомленности людей о деменции.

Хеминг делится информацией про Брюса не только для того, чтобы держать поклонников его таланта в курсе, но и чтобы поддержать тех, кто, как и ее семья, проходит тяжелый путь - тех кто живет с деменцией, и тех, кто помогает им жить. Так недавно жена Крепкого орешка дала интервью для издания Town & Country.

видео дня

В нем она рассказала, какими были первые симптомы деменции у Уиллиса, и отметила, что коварство болезни заключается в том, что она действует исподтишка. "Скажу так: болезнь шепчет, не кричит. Мне сложно сказать: "Вот тут закончился Брюс, а тут болезнь начала брать верх". Диагноз ему поставили два года назад, но за год до того мы получили расплывчатый диагноз, афазия, которая является симптомом заболевания, но не заболеванием", - говорит Эмма Хеминг.

Она также вспоминает, что коварная деменция в случае актера в первую очередь стала "бить" по речевому аппарату. Брюс Уиллис сильно заикался в юности, но уже и в зрелом возрасте время от времени испытывал проблемы с речью. Поэтому когда он стал забывать слова или не мог что-то выговорить, его семья относилась к этом спокойно и лояльно.

"В детстве он ужасно заикался. Он учился в колледже, и там был учитель театрального искусства, который сказал: "Я могу тебе помочь". На том уроке Брюс понял, что может запоминать сценарий и проговаривать его без заикания. Вот что подтолкнуло его к актерству. У Брюса всегда было заикание, но он умело его скрывал. Когда его речь начала меняться, то это будто была просто часть заикания, просто Брюс. За миллион лет я бы никогда не подумала, что это окажется формой деменции у такого молодого человека", - поделилась жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг.

Кто такой Брюс Уиллис?

Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред писал, что Бритни Спирс в четвертый раз вышла замуж. 42-летняя блондинка назвала это своим лучшим решением, и показала кадры в свадебном платье и фате.

Также стало известно, что звезда "Крестного отца" и "Лица со шрамом" Аль Пачино пережил попытку похищения. Его похитителем показалась поклонница, из чьей машины он едва не выпрыгнул на ходу.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Брюс Уиллис новости шоу бизнеса
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину накроет арктический воздух: когда будет сильное похолодание

Украину накроет арктический воздух: когда будет сильное похолодание

11:49Синоптик
Несмотря на договоренности Польша нашла причину не передавать Украине МиГ-29 - Зеленский

Несмотря на договоренности Польша нашла причину не передавать Украине МиГ-29 - Зеленский

11:40Украина
Гороскоп на ноябрь: Стрельца ждут страхи, Рыб – кризис, Водолея и Льва – деньги

Гороскоп на ноябрь: Стрельца ждут страхи, Рыб – кризис, Водолея и Льва – деньги

10:00Гороскоп
Реклама

Популярное

Ещё
Новолуние в ноябре: 2 знака зодиака ждет невероятный денежный успех

Новолуние в ноябре: 2 знака зодиака ждет невероятный денежный успех

"Годен" по комиссии, а в военные части – не берут: что делать военнообязанному

"Годен" по комиссии, а в военные части – не берут: что делать военнообязанному

Осталась неделя. Впереди неминуемая катастрофа?

Осталась неделя. Впереди неминуемая катастрофа?

Южная Корея исправила заявление об артснарядах для Украины: в чем причина

Южная Корея исправила заявление об артснарядах для Украины: в чем причина

Приближается сильное похолодание: какие регионы будет заливать дождями

Приближается сильное похолодание: какие регионы будет заливать дождями

Последние новости

12:15

Китайский гороскоп на завтра 1 ноября: Драконам - секреты, Обезьянам - ошибки

12:12

Порошенко шокировал международных партнеров лакшери пиджаком за 2500 евро – блогер Иванов

11:51

"Покойся с миром, парень": звезда "Дневников вампира" впервые выходит замуж

11:49

Украину накроет арктический воздух: когда будет сильное похолодание

11:40

Несмотря на договоренности Польша нашла причину не передавать Украине МиГ-29 - ЗеленскийФото

Отсрочка от мобилизации и нюансы прохождения ВВК: интервью с адвокатомОтсрочка от мобилизации и нюансы прохождения ВВК: интервью с адвокатом
11:36

"Вызов принят": Евгений Клопотенко заключил пари с Валерием Залужным

11:32

РФ должна присутствовать: в Украине поставили точку по поводу второго Саммита мира

11:22

Водителям на заметку: чем отличается бензин А-95 от А-95 "премиум"

11:03

Как это развидеть: Киркорова в прозрачном костюме проверили на подлинность пятой точкиВидео

Реклама
10:54

Путин сам выведет войска из Украины, РФ на грани: Яковина назвал условие

10:52

"Тут закончился Брюс": жена Уиллиса впервые рассказала, с чего началась его деменция

10:25

Пристегнуть ремни безопасности: в ноябре Украину накроют сильные магнитные бури

10:15

Операция ВСУ на Курщине может закончиться раньше: генерал предупредил об опасности

10:06

Как использовать старые газеты: 5 полезных идей

10:00

Гороскоп на ноябрь: Стрельца ждут страхи, Рыб – кризис, Водолея и Льва – деньгиВидео

09:52

Зеленский уволил Костина с должности генпрокурора

09:40

Решат сразу несколько проблем: Украина разрабатывает новые боеприпасы для БПЛА

09:24

Оккупированный Бердянск "накрыли" сильные взрывы: РФ признала попадание - детали

09:16

Карта Deep State онлайн за 31 октября: что происходит на фронте (обновляется)

09:12

Опять не в ту дверь: путиниста Киркорова "отменяют" в РФ - причина

Реклама
09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за ночь 31 октября (обновляется)

08:56

РФ нанесла жесткий удар и нацелилась на важный мост: сколько целей уничтожено

08:40

"Судьба войны решается": эксперт назвал ключевую битву осени - это не Донбасс

08:34

Удар РФ по дому в Харькове: количество раненых резко возросло, есть погибшийФото

08:26

Мисс Вселенная 2024: кто представляет Украину

08:17

С техникой и огневой поддержкой: оккупанты планируют наступать в Запорожье

08:10

Почему США никогда не согласятся передать Украине "Томагавки"мнение

08:04

"Мы с мужем наслаждаемся": Наталья Могилевская отправилась на отдых с семьей

07:50

Внучка Боярского устроила бесстыжие танцы и чуть все не выронила

07:27

Кремль не уверен, что война в Украине закончится за 2 года - ISW

06:22

В Киеве прогремели взрывы: есть падение обломков и возгорание - детали

06:10

Осталась неделя. Впереди неминуемая катастрофа?мнение

05:57

Гороскоп на завтра 1 ноября: Овнам - сумасшедший день, Водолеям - незабываемые впечатления

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти змею

05:00

Какой сегодня праздник 31 октября 2024: что стоит сделать в этот день

04:35

Будет сиять, как новая: чем отмыть швы между плиткой в домашних условиях

04:03

Жучки в крупе исчезнут навсегда: удивительный способ, который спасет продукт

03:36

Как убрать пятна с дивана: неожиданное средство отчистит все до идеала

03:00

Угроза переноса войны за Днепр: РФ собирает ударный кулак на юге – экспертВидео

02:30

Как удалить плесень с жалюзи: понадобится всего одно "копеечное" средство

Реклама
02:00

"Гостевой брак": предательница Регина Тодоренко заговорила о коллапсе в отношениях

01:48

Как отказаться от заключения ВВК: адвокат назвала простой порядок действийВидео

01:30

Мамины гены: Рианна показала своих малышей от известного репера

01:00

Прием медицинских справок на ВВК: адвокат объяснила, как защитить свои права

00:50

Войска КНДР бросают в бой против Сил обороны Украины: Кислица назвал срокиВидео

00:22

РФ оккупировала Селидово и еще два села: в DeepState рассказали, где продвинулся враг

00:18

Актеру-путинисту из "Каменской" вынесли приговор за наркотики в трусах

30 октября, среда
23:25

Часть пенсионеров может частично или полностью потерять выплаты: кто и почему

23:21

КАБ РФ в Харькове уничтожил подъезд жилого дома: погиб ребенок, много раненыхФотоВидео

23:17

Скандал P.Diddy: в сети слили фото с одной из гулянок, где он горячо сцепился с Джей Ло

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять