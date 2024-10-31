"Тут закончился Брюс": жена Уиллиса впервые рассказала, с чего началась его деменция

Эмма Хеминг озвучила первый симптом Крепкого орешка, который семья актера долго не замечала.

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Жена Брюса Уиллиса рассказала, как началась его деменция / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко о болезни Брюса Уиллиса:

Изменения в актере происходили постепенно

Три года назад у Уиллиса диагностировали афазию

Расстройство оказалось симптомом редкой формы деменции

69-летний актер Брюс Уиллис даже сейчас, когда страдает от лобно-височной деменции, способен вдохновить свою семью на социально важные дела. К примеру, его жена, британская модель и актриса Эмма Хеминг, кроме заботы о мужа также начала работу над повышением осведомленности людей о деменции.

Хеминг делится информацией про Брюса не только для того, чтобы держать поклонников его таланта в курсе, но и чтобы поддержать тех, кто, как и ее семья, проходит тяжелый путь - тех кто живет с деменцией, и тех, кто помогает им жить. Так недавно жена Крепкого орешка дала интервью для издания Town & Country.

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В нем она рассказала, какими были первые симптомы деменции у Уиллиса, и отметила, что коварство болезни заключается в том, что она действует исподтишка. "Скажу так: болезнь шепчет, не кричит. Мне сложно сказать: "Вот тут закончился Брюс, а тут болезнь начала брать верх". Диагноз ему поставили два года назад, но за год до того мы получили расплывчатый диагноз, афазия, которая является симптомом заболевания, но не заболеванием", - говорит Эмма Хеминг.

Она также вспоминает, что коварная деменция в случае актера в первую очередь стала "бить" по речевому аппарату. Брюс Уиллис сильно заикался в юности, но уже и в зрелом возрасте время от времени испытывал проблемы с речью. Поэтому когда он стал забывать слова или не мог что-то выговорить, его семья относилась к этом спокойно и лояльно.

"В детстве он ужасно заикался. Он учился в колледже, и там был учитель театрального искусства, который сказал: "Я могу тебе помочь". На том уроке Брюс понял, что может запоминать сценарий и проговаривать его без заикания. Вот что подтолкнуло его к актерству. У Брюса всегда было заикание, но он умело его скрывал. Когда его речь начала меняться, то это будто была просто часть заикания, просто Брюс. За миллион лет я бы никогда не подумала, что это окажется формой деменции у такого молодого человека", - поделилась жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг.

Кто такой Брюс Уиллис? Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

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