"Путин – безумец": Эйдман объяснил, почему Трамп не "сдаст" Украину

Важно:
- Трамп не хочет уходить из истории с Украиной – он хочет сделку
- Путин – не рациональный актор, а безумец, как и Гитлер
Дональд Трамп хочет заключить сделку, он не хочет сдавать Украину России, заявил социолог, публицист и автор книг Игорь Эйдман.
"Трамп – абсолютно циничный человек, сочетание всех пороков, а его человеческие качества просто отвратительные, но он, в отличие от Путина, не является безумным параноиком", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.
Эксперт отмечает, что Трамп движим интересами и прекрасно понимает: чтобы выглядеть хорошо перед американцами, перед своими избирателями, он должен не просто не сдать Украину.
"Если Трамп сдаст Украину, он будет выглядеть так, как выглядел Байден, когда американцы сдали Афганистан", - считает он.
Социолог также отмечает, что Трамп не хочет так уходить из истории с Украиной – он хочет сделку. При этом Трамп не считает, что эта сделка выгодна Путину.
"Но он не понимает психологию Путина, не понимает, что Путин – не рациональный актор, а безумец, как и Гитлер. Если бы Гитлер был рациональным актором, он бы правил около 50 лет, как Франко в Испании, но нет, он шёл, как невменяемый, вперёд и вперёд, пока ему не сломали шею. То же самое и с Путиным", - не исключает он.
Эйдман добавил, что Путина уговаривать бессмысленно, поэтому Кремль будет и дальше "трясти своим пожухлым Орешником и шантажировать мир, потому что это невменяемое руководство страны и невменяемый диктатор".
Смотрите видео - чат с Игорем Эйдманом:
Ранее сообщалось о том, что Трамп встретится с Путиным. Трамп не хочет выглядеть слабым, а Путин настроен максималистски, поэтому надежд на мирное соглашение мало.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев и Москва "готовы к переговорам", говорил специальный представитель администрации Трампа по Украине и России Кит Келлог. Как полагает чиновник будущей команды Трампа, новый президент США способен остановить войну.
Вопрос о мирных переговорах следует задавать России, а не Украине, сказал представитель украинского МИД Георгий Тихий. Если Москва не хочет мира, нужно ее к этому принудить, сообщал Главред.
Другие новости:
- Переговоры с РФ: у Байдена ответили на подход Трампа к завершению войны в Украине
- Трамп знает об опасности замораживания войны - Зеленский
- Шольц объявил о планах на переговоры с Путиным и раскрыл детали
Кто такой Игорь Эйдман
Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.
С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.
С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).
В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".
В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред