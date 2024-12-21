"Путин – безумец": Эйдман объяснил, почему Трамп не "сдаст" Украину

Дональд Трамп хочет сделку и он не считает, что эта сделка выгодна Владимиру Путину, говорит Игорь Эйдман.

https://glavred.info/world/putin-bezumec-eydman-obyasnil-pochemu-tramp-ne-sdast-ukrainu-10624226.html Ссылка скопирована

Прогноз переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Важно:

Трамп не хочет уходить из истории с Украиной – он хочет сделку

Путин – не рациональный актор, а безумец, как и Гитлер

Дональд Трамп хочет заключить сделку, он не хочет сдавать Украину России, заявил социолог, публицист и автор книг Игорь Эйдман.

"Трамп – абсолютно циничный человек, сочетание всех пороков, а его человеческие качества просто отвратительные, но он, в отличие от Путина, не является безумным параноиком", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Эксперт отмечает, что Трамп движим интересами и прекрасно понимает: чтобы выглядеть хорошо перед американцами, перед своими избирателями, он должен не просто не сдать Украину.

"Если Трамп сдаст Украину, он будет выглядеть так, как выглядел Байден, когда американцы сдали Афганистан", - считает он.

Социолог также отмечает, что Трамп не хочет так уходить из истории с Украиной – он хочет сделку. При этом Трамп не считает, что эта сделка выгодна Путину.

"Но он не понимает психологию Путина, не понимает, что Путин – не рациональный актор, а безумец, как и Гитлер. Если бы Гитлер был рациональным актором, он бы правил около 50 лет, как Франко в Испании, но нет, он шёл, как невменяемый, вперёд и вперёд, пока ему не сломали шею. То же самое и с Путиным", - не исключает он.

Эйдман добавил, что Путина уговаривать бессмысленно, поэтому Кремль будет и дальше "трясти своим пожухлым Орешником и шантажировать мир, потому что это невменяемое руководство страны и невменяемый диктатор".

Смотрите видео - чат с Игорем Эйдманом:

Ранее сообщалось о том, что Трамп встретится с Путиным. Трамп не хочет выглядеть слабым, а Путин настроен максималистски, поэтому надежд на мирное соглашение мало.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев и Москва "готовы к переговорам", говорил специальный представитель администрации Трампа по Украине и России Кит Келлог. Как полагает чиновник будущей команды Трампа, новый президент США способен остановить войну.

Вопрос о мирных переговорах следует задавать России, а не Украине, сказал представитель украинского МИД Георгий Тихий. Если Москва не хочет мира, нужно ее к этому принудить, сообщал Главред.

Другие новости:

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред