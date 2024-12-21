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Россия может приближаться к катастрофе: стало известно, как это повлияет на войну

Юлия Закрепа
21 декабря 2024, 16:16обновлено 21 декабря, 17:05
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Эйдман считает, что в России катаклизм скорее может возникнуть во внутриполитической плоскости.
Россия может приближаться к катастрофе: стало известно, как это повлияет на войну
Что ждет режим Путина и самого диктатора / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Главные тезисы Эйдмана:

  • Приближается ли Россия к катастрофе
  • Куда Путин может устроить побег

На сайте Главред состоялся чат с социологом, публицистом и автором книг Игорем Эйдманом. Он рассказал о вероятном приближении экономической катастрофы в России и к каким действиям в войне это будет подталкивать Россию.

"Проблема в том, что мои знакомые экономисты говорят, что, к сожалению, никакая катастрофа не надвигается. То есть ситуация ухудшается, население живет хуже, цены растут. Мои друзья и родственники из России говорят, что цены все больше и быстрее растут. Но до катастрофы еще далеко", - отмечает эксперт.

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Эйдман считает, что катастрофа была бы, если бы, например, Индия и Китай перестали покупать российскую нефть. Это была бы катастрофа.

"Но они не собираются этого делать, даже наоборот, Индия расширяет покупки. Так что вряд ли какая-то катастрофа возможна. Я думаю, что в России катаклизм скорее может возникнуть во внутриполитической плоскости, то есть созреет заговор верхушечной элиты, или же в военной области", - добавил он.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
Что известно о НАТО и "оси зла" / Инфографика: Главред

Эйдман также спрогнозировал, куда побежит Путин, когда пробьет время и его режим рухнет.

"Надеюсь, что он не добежит и до границы, что его здесь "замочат". Но теоретически он может, конечно, сбежать в Китай, и я думаю, что китайцы его примут. Он столько кормил Китай российскими ресурсами, что китайцы должны быть ему благодарны. Не думаю, что он побежит в Северную Корею, это вряд ли. Там ему скучно будет. А вот в Китай, я думаю, он и сбежит в случае чего", - рассказал эксперт.

Новости России

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Игорь Эйдман описал сценарий устранения Путина в РФ. Российские элиты вполне вероятно могут обсуждать в Москве возможности устранения диктатора РФ Владимира Путина. Пока что мятеж не происходит, потому что в РФ боятся Путина даже больше, чем ядерной войны.

Александр Сотник раскрыл неожиданную версия о двойнике Путина. Двойники нужны Путину для сохранения власти. В то же время публицист скептически относится к версии о смерти Путина и о том, что РФ руководит его двойник - детали в материале.

Эксперт указал на болезнь диктатора, ведь Путин вел себя странно во время прямой линии. Известно, что Путин более двух недель не появлялся на публике после саммита БРИКС в Казани и форума на Валдае. Он предположил, что это произошло из-за проблем со здоровьем, которые требовали помощи врачей и лекарств.

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