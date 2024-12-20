"Грохнуть плешивца": журналист объяснил сценарий имитации смерти Путина

Владимир Путин может попытаться сымитировать свою смерть, не исключает Александр Сотник.

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Александр Сотник прокомментировал информацию о двойниках Владимира Путина / Главред, скрин

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Путин может попытаться сымитировать свою смерть

Сотник оценил информацию о существовании двойников Путина

Главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник прокомментировал вопрос о том, куда может сбежать диктатор Владимир Путин в случае переворота в РФ по примеру Сирии.

"Не знаю, куда он побежит, может быть, в Китай", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Вместе с тем публицист не исключает, что Путин может попытаться сымитировать свою смерть, чтобы в дальнейшем его никто не искал.

"Недаром же Путин себя так раззеркалил. Теперь поди узнай, где там настоящий Путин: кто выступал на военной коллегии, кто цацки вручал в Георгиевском зале Кремля. Путин? Вроде похож", - говорит он.

В то же время обозреватель напомнил о том, что в Кремле принимают меры к тому, чтобы на Западе не было зацепок насчет ДНК Путина.

"Недаром же за Путиным подбирают его "биологические материалы". Но у западных спецслужб всё равно есть биоматериалы Путина, потому что у них есть биоматериалы его дочерей, то есть по ДНК в случае чего они смогут определить, Путин это или нет", - пояснил он.

Журналист также не исключает, что информация о существовании двойников Путина нужна Кремлю для того, чтобы предотвратить вероятность покушения на него.

"Думаю, что Путин себя раззеркалил, скорее, для внутреннего потребления: если вдруг у кого-то из заговорщиков сильно зачешется на предмет грохнуть плешивца, чтобы всё время у него пульсировало в голове "а это он? это точно он?". Попробуй попади в цель в зеркальной комнате", - добавил Сотник.

Смотрите видео - чат с Александром Сотником:

Ранее была раскрыта информация об использовании двойников Путина. Вместе с другими событиями в РФ, это делегитимизирует образ российского диктатора, уверен Андрей Юсов.

Как известно, ранее эксперт рассказал об отличии двойников Путина - "Бункерного" от "Говоруна". Участие в мероприятиях разных двойников Владимира Путина зачастую создает определенные накладки, отметил Дмитрий Попов.

Напомним, эксперт объяснил, как вычислить двойника Путина. Дмитрий Попов рассказал о том, как можно определить двойника, которого выпустили вместо Владимира Путина, сообщал Главред.

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Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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