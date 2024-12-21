Готовит россиян к сворачиванию 'СВО' и стремится к смягчению санкций: Клочок - о 'прямой линии' Путина

В риторике Путина просматривается не истерия, но скрытое волнение, считает Валерий Клочок.

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Путин хочет продемонстрировать США готовность к остановке огня в обмен на смягчение санкций / Коллаж Главред

​Российский диктатор Владимир Путин 19 декабря провел пятичасовую "прямую линию", на которой ответил в том числе на вопросы о войне против Украины и возможных мирных переговорах.

В интервью Главреду руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Нова дорога" Валерий Клочок рассказал, на каких условиях Путин способен согласиться на заморозку войны, почему на самом деле диктатор пугает "Орешником" и поделят ли Курщину после остановки горячей фазы войны.

Как бы вы в общем охарактеризовали эту пресс-конференцию Путина?

Я вижу, что здесь Путин преследует две цели. Первая - подготовить население к сворачиванию "СВО" и ее замораживанию. Вторая - передать сигналы, которые он хотел донести до наших западных партнеров, чтобы показать, к чему он готов. Потому что на первый взгляд может сложиться впечатление, что он ни к чему не готов, но на самом деле он демонстрирует готовность как к остановке, так и к встрече "фронтовиков", как он выразился, которые вернутся.

Он артикулирует, что, мол, с экономикой все в порядке, но все знают, что в стране с экономикой ситуация далеко не простая. Западные чиновники также это понимают и знают об огромных проблемах России.

Путину нужно срочно решать эти проблемы, и идеальный для него вариант - это восстановление экономических связей с Европой, как минимум. Хотя в Европе мнения разделились относительно того, как это может быть реализовано. В то же время сейчас Путин пытается продемонстрировать, что еще имеет силу. Чем именно? Территориальными достижениями в Украине. Потому что, как прогнозировалось ранее, он будет "продавать" населению успехи в виде захвата новых территорий. Не городов, а сел - о городах речи пока не идет. Как он говорит, "квадратные километры". Это их успех, мол, "мы молодцы, мы все правильно начали, так называемая СВО была оправданной, ее надо было начинать еще раньше" и так далее.

То есть я вижу вот такую риторику. И, как по мне, в ней просматривается не истерия, но скрытое волнение, ведь на кону стоят договоренности и компромиссы, которые могут быть для России болезненными. Впрочем, нельзя недооценивать нашего врага: у него до сих пор есть достаточно большой потенциал.

Смотрите интервью Валерия Клочко Главреду о пресс-конференции Путина:



Путин фактически впервые за долгое время подтвердил то, что все и так знали (но важно, что это прозвучало именно от него): у России есть серьезные проблемы с инфляцией, экономика перегрета. Также вы сказали, что он, вероятно, подает такие сигналы, и это может свидетельствовать об определенной панике. С какой целью это было сказано?

Панику он особо не показывал, но должен был отвечать на эти вопросы, ведь они чувствительны и важны. Его об этом спрашивают те, кто непосредственно вовлечен в российскую экономику, военно-промышленный комплекс (ВПК), а также бизнесмены. В России возмущены действиями Набиуллиной, в частности, из-за повышения процентной ставки. Это серьезно ударяет по активам, но экономические законы неумолимы.

Российская экономика является внешнеориентированной, она не изолирована. Учитывая, что ВПК России нуждается в постоянном импорте компонентов, перед Россией стоит выбор: либо торговать с миром, либо "схлопнуться", как Советский Союз. В любом случае ситуация патовая. Россия хочет доступа к импортным товарам, таким как техника Apple, Samsung, автомобили Mercedes, но эти подсанкционные товары поступают исключительно через схемы параллельного импорта, которые были введены еще в 2022 году. Однако все устали "возить деньги чемоданами", и многие хотят возвращения к цивилизованным отношениям, но есть дилемма: потеря бюджета. В следующем году бюджет РФ на сферу безопасности составит почти 140 миллиардов долларов - это производство оружия, которое также используется для коррупционных схем.

Война привела к инфляционным процессам как в Украине, так и в России. В Украине мы имеем валютные вливания от партнеров, что помогает сдерживать инфляцию, хотя и это не просто, ведь НБУ повысил процентную ставку до 13,5%. В России Центробанк прогнозирует рост ключевой ставки с 21 до 24% до конца года, а в следующем году - даже до 30-40%.

Это не катастрофа, но серьезный удар. Есть примеры стран с высокими ставками, например Турция, но в России инфляция за неполных три года выросла почти на 100% (реально - 90% и более), хотя официально заявляют о 15-20%. При этом цены на продукты питания и товары выросли. К этому добавляется неурожай прошлого года, что повлияло на продовольственное обеспечение. В Калининградской области уже вводят продуктовые карточки, то же самое ждет Камчатку, Зауралье и Сибирь.

Путин пытается убедить россиян, что экономика в порядке, хотя это не так - Клочок / kremlin.ru

Путин также поднял чувствительный вопрос кредитования молодежи для приобретения жилья. Это вызвано низкой рождаемостью, связанной, в частности, с "СВО". Для любой страны это важный вопрос, ведь население нужно восстанавливать, иначе страна исчезнет с карты. На России также продолжаются миграционные процессы и этнические конфликты.

Еще одна проблема - недвижимость. Экономисты прогнозируют, что Москву и другие регионы, которые активно застраиваются, в следующем году ожидает коллапс. Транспортная система также находится на грани краха.

Путин пытается убедить россиян, что экономика в порядке, хотя это не так. Журналистка на пресс-конференции сначала спросила об успехах экономики, но все понимают, что она валится вниз. У нас в Украине ситуация лучше благодаря западной поддержке и пониманию того, что идет война. В России войны вроде бы "нет", но экономика все равно разрушается.

Санкции сильно давят на россиян, и Путин не может их отменить, продолжая войну. Запад готов к определенным уступкам и "помахать ручкой", если Россия прекратит агрессию, но это противоречит интересам Кремля. Украине это не нравится, потому что речь идет и о временной потере территорий, требования по демилитаризации и тому подобное.

И когда я еще летом слушал прогноз ГУР о том, что экономика РФ будет лететь вниз, то был настроен к этому скептически. Ведь учитывая то, что Россия активно торгует нефтью и газом, у нее нет проблем с бюджетом. Единственной проблемой будет то, где полученные от продаж средства тратить, но пока у РФ инструменты и механизмы для этого остаются.

Российская экономика зависит от нефти. Конъюнктура мирового рынка изменилась, и это в большей степени зависит не от того, что РФ воюет с Украиной, а в частности из-за Саудовской Аравии, Ближнего Востока и победы Трампа, который делает апгрейд экономических отношений мира. Как они скажутся на США уже более чем очевидно - США ждет спад экономики, и это потянет всех за собой.

Основная идея Трампа, которая уже находит отклик на нефтяных биржах, заключается в перспективе массовой добычи нефти в США и приводит к падению цен на нефть. Для Путина и его режима - это контрольный выстрел, ведь нефть - это основной источник поступлений в бюджет, и без этих доходов бюджет РФ не вытянет экономику. И это - настоящий вызов для Путина.

То есть когда Путин говорит о "мягкой посадке" для экономики РФ в следующем году, он надеется договориться с Западом?

Да, я этого не исключаю, потому что у него другого варианта нет. Единственное, что россияне сейчас могут сделать - это попытаться уговорить Вашингтон, а именно уже Белый дом Трампа. Кстати, Рябков вчера прямо сказал: "Мы ждем сигналов от США с предложениями по нормализации отношений".

Речь идет о возможности договориться об отмене определенных санкций. По крайней мере, чтобы Россия могла свободно торговать и удержаться на плаву. Я думаю, что именно это для них спасательный круг и основной аргумент, почему Россия может пойти на замораживание войны.

Путин будет спекулировать на теме газа, но Европа все меньше хочет иметь дело с шантажистом - эксперт / УНИАН

Вы упомянули о газе, и был отдельный вопрос по нему. Мы слышали ранее, перед пресс-конференцией, о договоренностях Словакии, Венгрии по транзиту газа из РФ. Насколько Путин в дальнейшем будет спекулировать этим вопросом? И насколько это ему поможет?

Не поможет - ситуация поворачивается против него. Европа уже поняла, что с Путиным в сфере энергетики работать сложно, ведь он - откровенный шантажист. Энергетический шантаж нанес Европе большой вред, и я далек от мысли, что возобновится работа "Северного потока-1" или "Северного потока-2". Скорее начнет действовать проект из Катара по сжиженному газу. Это долгосрочный процесс, но очень вероятный.

Не забывайте, что Россия имеет свой интерес в Иране, и через Азербайджан может поставлять определенную часть газа на мировые рынки. Сейчас этим активно занимается SOCAR, который присутствует и в Украине, поэтому я не исключаю каких-либо схематозов.

Путин будет пытаться сбывать свой газ где угодно. Не исключаю, что это может быть через сжиженный природный газ (LNG), используя теневые флоты и обходные пути. Например, сейчас РФ много сжиженного газа поставляет в Европу, который потом попадает и к нам.

Поэтому Россия будет искать механизмы и пути, но рынок Европы для нее существенно ограничен. Ситуация еще больше осложнится с приходом Дональда Трампа, который активно развивал поставки LNG при своей первой каденции. Поставки сжиженного газа будут наращиваться по всему миру, что приведет к серьезным изменениям в ценовой политике как на газ, так и на нефть.

Учитывая то, что вчера Европейский Союз заявил, что им российский газ не нужен, акции "Газпрома" упали до уровня, когда одна акция стоит 1 доллар. Это свидетельствует о том, что ситуация с газовой сферой в России очень плохая.

Это серьезный удар, хотя и не катастрофический, ведь у них пока остаются другие источники поступлений в бюджет, в частности продажа нефти. Но газ остается важным. Россия постоянно пыталась продавать газ Китаю через "Силу Сибири-2", но из-за отказа Монголии этот проект завис.

Теперь Россия будет вынуждена продавать газ дешевле, в том числе Турции и Китаю. Они будут снижать цены. Единственный вопрос - насколько? Когда цена упадет до уровня, не покрывающего себестоимость, возникнет дилемма: либо сжигать газ в воздух, либо продавать компанию другой иностранной фирме, которая сможет работать эффективнее. Поэтому проблемы с газом для России действительно серьезные.

Путин и Трамп могут достичь компромисса по войне в Украине на основе совместного участия в мировых рынках - Клочок/ kremlin.ru

Во время пресс-конференции Путину задали вопрос, что он может предложить Трампу в контексте Украины. Однако он не дал конкретного ответа, избегая этой темы. Зато Путин подчеркнул, что готов к встрече с Трампом в любое время, и по его заявлениям мы видим его стремление к личной встрече с президентом США после инаугурации. Готовы ли США к прямым переговорам с Путиным, и что Путин может предложить Трампу (особенно учитывая те мирные инициативы, которые мы слышали от США)?

Диалог уже идет, но между командами. А Путин и Трамп или Путин и Джо Байден - это формализация предварительно достигнутых договоренностей. Почему я вспоминаю Байдена? Потому что они встречались в Женеве перед началом масштабного вторжения в 2021 году, и эта встреча закончилась ничем. Тогда не было достигнуто никаких договоренностей. Даже пресс-конференции они проводили отдельно.

С Трампом у Путина были более теплые отношения. Вспомните подаренные мячи во время их последней встречи. Поэтому им есть что друг другу предложить. Дело в том, что Россия - большое ресурсное государство, которое может потреблять много продукции. Как потребитель, она очень важна для Европы: все хотят торговать с Россией, потому что это выгодно: ты им дорого продаешь и покупаешь дешевые ресурсы. Что еще надо?! Это идеальный вариант.

Трамп также заинтересован в быстром прекращении огня. Он хочет, чтобы в ближайшие четыре года просто остановить войну. Его дальше это не интересует. Потом он будет говорить: "Смотрите, пока я был президентом, войны не было, а дальше - хоть потоп". Поэтому они могут найти общий язык и достичь компромисса на основе совместного участия в мировых рынках.

Трамп имеет рычаги влияния. Например, если не так, то он сделает иначе: может "перекрыть нефтяной кран" сильнее или слабее. В Штатах существует большой интерес к Венесуэле. Недаром Трамп назначил спецпредставителя Ричарда Гренелла, который, кстати, претендовал на роль спецпредставителя по вопросам России и Украины.

А что предложит Путин? Он скажет: "Хорошо, я прекращаю стрелять". Ему это нужно. Путин хочет стабилизировать экономику, нарастить производство оружия и так далее. Сейчас ежемесячно уничтожается около 300 российских танков, и он не успевает их восстанавливать. Если войны не будет, то за год он, возможно, восстановит 3000 танков, что довольно существенно. То есть предмет для разговоров есть у обеих сторон. Кремль уже готов принимать предложения и их изучает - Песков даже косвенно это подтверждал.

Россия даже не против миротворцев. Песков заявил: "Мы не отказываемся, но это вопрос не сегодняшнего дня". Конечно, политики такого уровня не будут открыто заявлять: "Да, мы готовы, приезжайте". Но это сигналы того, что переговорный процесс продолжается. Это не значит, что договорятся, но по крайней мере предложения рассматриваются и не отвергаются. Это очень важно.

Соответственно, эти заявления Путина, которые звучали относительно атак с использованием "Орешника" и очередных ядерных угроз, - это способ давления на Соединенные Штаты и на Запад в целом?

Путину надо чем-то размахивать, чтобы демонстрировать силу и для своего населения. Ему важно убеждать россиян, что они имеют оружие и что они "сдерживают" врага. Он говорит: "Я не жалею о "СВО", ее надо было начинать еще раньше. Мы стали сильнее".

Все понимают, что это полный бред. Сильнее они не стали, но в идеологическом плане ему удается убеждать многих россиян в правильности "СВО". Он заявляет: "Мы возвращаем территории квадратными километрами". Для него территориальные достижения очень важны.

"Орешник" - это очередная история, с которой, как говорится, "носятся, как с писаной торбой". Путин заявляет, что россияне готовы изготавливать такие ракеты, хотя их, очевидно, в готовом виде еще нет. Многие военные эксперты сомневаются, что такие ракеты существуют в значительном количестве. Испытания на Украине оказались успешными, это сложно отрицать. Без боевой части, но Путин демонстрировал: "Смотрите, мы это можем". ГУР отмечает, что это старая технология, но Путин говорит, что можно масштабировать производство.

Для этого нужны деньги, а не война. Поэтому вся эта риторика - больше для запугивания. Путин говорит об "Орешнике", потому что ядерной риторики ему советуют избегать. США, Китай и другие страны подчеркивают ему: "Останови ядерные угрозы". Китай, в частности, наращивает ядерное оружие и хочет им шантажировать мир, но он так же прямо заявляет, что использование ядерного оружия не ко времени.

Поэтому Путину нужна другая "страшилка", и ракета средней дальности может стать таковой. Ее создание позволит ему говорить с США о подписании соглашения о нераспространении или сдерживании ракет средней и большой дальности. Это тоже один из способов, которыми Путин хочет вытянуть Вашингтон на диалог. Для него важно сесть за стол переговоров с США (в частности, с Трампом) и показать миру: "Со мной разговаривают". Мол, не только с Си Цзиньпином, но и с Путиным, это для него идея-фикс.

Что известно об "Орешнике" / Инфографика Главред

Соответственно, насколько его угрозы относительно "Орешника" по Киеву являются реальными? Или Путин боится, что собьют условным "Patriot"?

Чем собьют - вопрос второстепенный. Но мы должны понимать, что ракета летит, сколько их еще и есть ли такие ракеты вообще, доподлинно неизвестно. Если у него есть такие ракеты и он их уже использовал, то запуск возможен снова. На самом деле вся история с "Орешником" выглядит как очередная мифология: "У нас это есть, мы всех победим, наш Сармат долетит до Берлина". Это работает на идеологическом уровне, но реальные результаты сомнительны.

Путин непредсказуем. Многие не верили, что он начнет широкомасштабное вторжение, но 24 февраля ракеты полетели на Киев и другие города, но сейчас мы, к большому сожалению, уже привыкли к этому. В то же время Путина можно загнать как крысу в рамки, и тогда с ним можно будет делать, что угодно. Сейчас он ограничен рамками экономики и ресурсов. Его ВПК не способен масштабировать производство достаточно быстро. Он говорит о проблемах Украины, но сам имеет еще большие, потому что большинство атак на фронте происходит без бронетехники, только с использованием небольших штурмовых групп. Количество потерь техники растет. Например, рекордные цифры уничтоженных автомобилей исчисляются сотнями или тысячами. Наши ребята умело работают, и Путин, масштабируя войну, не успевает за этим. Поэтому, несмотря на всю его риторику, Путин сталкивается с серьезными проблемами, и даже помощь со стороны Северной Кореи не решит его ситуации.

Путин готов заморозить войну на время каденции Дональда Трампа - эксперт / 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского

Если говорить о завершении войны и то, что звучало от Путина, а также то, что комментировал Зеленский после его заявлений, то какими могут быть условия завершения войны или ее заморозки?

Путин говорит о Стамбульских соглашениях, но с учетом "реалий на земле". А это значит, что никто ему никакие области полностью отдавать не будет. В идеале для него это может быть замораживание войны по линии фронта, с небольшими изменениями. Например, Украина отходит из Курской области, а они оставляют Харьковскую область. У нас уже был такой прецедент в 2014 году, когда подписывали Минск-1 и Минск-2. Тогда также провели условную линию фронта, которая впоследствии стала линией разграничения. На ней даже строили КПП, через которые переезжали граждане Украины с неподконтрольных территорий на подконтрольные. Это была своего рода граница.

Это то, на что Путин может пойти, и я вижу, что он готов к этому. По сокращению армии Зеленский четко заявил, что этого не будет. Возможно разве что небольшое сокращение, максимум на 100 тысяч человек. Потому что мы, вероятно, будем иметь соответствующий миротворческий контингент иностранцев в Украине, которые в случае критической ситуации смогут помочь. Северокорейские войска же участвуют в войне в Украине, то почему наши партнеры этого не сделают? Это абсолютно прогнозируемо.

Что касается других вопросов, перспективы уступок с нашей стороны или их я не вижу. Например, восстановление торгово-экономических отношений сейчас даже не обсуждается. Основной пункт, который сейчас стоит на повестке дня - это прекращение огня. И Путин будет добиваться частичной отмены санкций. Все остальное останется на паузе, включая замороженные активы. Никто не вернет их России, и Путин уже махнул на них рукой - он понял, что эти средства фактически потеряны и, возможно, когда-то вернутся. А держатели этих средств могут рассчитывать, что когда-то Путина не станет, все откатится, территории вернутся, а вместе с ними - деньги.

Насколько Россия может гарантировать прекращение огня? Ведь мы видели, как ситуация развивалась с 2014 года, и каким на самом деле было это прекращение огня и постоянные перемирия.

Относительно гарантий прекращения огня со стороны России я не верю. В 2022 году, когда появились сообщения, что Россия будет выступать гарантом нашей безопасности, это вызвало лишь смех. В переговорной группе тогда были Чалый, Арахамия, Резников и другие, которые обсуждали эти вопросы.

Но любые гарантии со стороны России - это иллюзия. Гарантии должны быть другими: У нас гарантии должны быть другими. Это миротворцы, дополнительная система противовоздушной обороны и оружие. Много оружия. Большая армия станет настоящей гарантией того, что Путин не рыпнется.

Сейчас он уже начинает говорить о переговорах, потому что не может продвинуться так, как ему бы хотелось. Просто не может. Хотя ситуация сложная, и мобилизация в Украине продолжается с трудностями и не очень привлекательными историями, оружие все же поступает. Конечно, не все идет идеально, но этого достаточно, как в свое время говорили в администрации Байдена, чтобы Украина не проиграла. В Кремле это понимают. Хотя они и пытаются масштабировать свои действия, но у них не получается, поскольку Украина также масштабируется.

Для Путина было бы очень целесообразным прекратить горячую фазу войны, получить от Запада гарантии, что мы не будем развивать военные действия на территориях, которые он контролирует. Таким образом, нас подпишут под это, а он сможет совершать диверсии в других точках. У него же есть еще Молдова, Грузия, Сербия, страны Балтии, Сувалкский коридор, о котором он постоянно говорит.

Если в трех первых странах могут быть прямые конвенционные удары или атаки, то, например, в Эстонии, которая сейчас очень боится и Кая Каллас постоянно заявляет: "Нет, нет, нет", потому что она понимает, что Нарва - это объект номер один. Путин об этом говорил. Там могут быть гибридные атаки.

Например, сегодня зафиксирован перехват стратегического российского самолета с гиперзвуковыми ракетами в Балтийском регионе. Его перехватывали натовские самолеты F-35. То есть провокации постоянно возникают.

Для Путина такие действия позволяют высвобождать ресурсы для провокаций в других регионах. Он не даст спокойно жить никому. Поэтому, когда мы говорим о гарантиях, нужно понимать, что гарантии не могут касаться Путина или России. Он будет продолжать заниматься своими действиями и дальше, к большому сожалению.

Поэтому многие ожидают хотя бы заморозки конфликта, ведь ресурсы для войны нужны в значительном количестве. Возможно, рано или поздно ситуация изменится, и с Путиным уже не придется иметь дело. Тогда можно будет говорить с кем-то другим и искать другие пути урегулирования.

Если говорить о линии разграничения, то насколько Курская область может быть в пределах этой линии?

Нет, я это исключаю, это станет предметом торга и обсуждения. Никто не будет проводить линию разграничения там. Как бы это ни выглядело для нас печально, но так есть на самом деле. И нас будут убеждать, что линия разграничения там проходить не может. А вот по территории Украины, да, вполне может.

Я хочу подчеркнуть, что это несправедливо, но мы имели уже такой прецедент. У нас это было. Почему вы постоянно слышите риторику от Офиса Президента, что никаких подписанных Минск-3 не будет? Потому что это политический момент в Украине. Мы в свое время активно критиковали Порошенко. И было за что. Напомню, что в 2015 году он пытался внести изменения в Конституцию, чтобы предоставить особый статус отдельным регионам Донецкой и Луганской областей. Это было 31 августа, и тогда под Верховной Радой погибли нацгвардейцы. Общеизвестная трагическая история. Это стало серьезным ударом по политическим рейтингам Порошенко. Аналогичная ситуация теперь и с Зеленским.

Поэтому сейчас мы видим эту дискуссию, что так не должно быть, что заморозки быть не должно, а гарантии должны быть другими. Офис Президента пытается сейчас представить эту историю как не катастрофу. На самом деле, если говорить откровенно, то на сегодня это один из вариантов, как мы можем восстановить свои возможности для дальнейшего дипломатического возвращения территорий. Об этом говорит президент Зеленский. Поэтому и продолжается этот непростой диалог.

Но Курская область в этот сценарий не вписывается. Как по мне, это было сделано только для того, чтобы давить на Путина, истощать его и сокращать количество людей, которых он может бросать на фронт. Также это может стать предметом переговоров по обмену территорий в будущем.

На какие именно территории может быть этот обмен?

На это я не готов ответить. Просто не хочу фантазировать, потому что слышал много предположений: Запорожская область, другие регионы и тому подобное. Это станет предметом торга с россиянами: "Мы вам возвращаем это, вы - нам это". В идеале, конечно, они должны выйти из Запорожской АЭС, чтобы мы могли ее вернуть, ведь это очень важный энергетический ресурс. Но будет ли так? У меня есть большие сомнения.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года - до сих пор - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год - главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) - начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы - пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы - инспектор отдела образования районной государственной администрации.

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