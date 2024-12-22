Почему нельзя говорить "благочинний фонд": какую серьезную ошибку совершают многие люди

Вы узнаете:
- Почему нельзя говорить "благочинний фонд"
- Какое на самом деле значение имеет слово "благочинний"
Когда мы говорим о какой-то структуре, которая занимается благотворительной деятельностью, то нельзя называть ее "благочинний фонд" или "благочинна організація", ведь это является серьезной ошибкой.
На самом деле слово "благочинний" употребляется в совершенно другом случае, и его значение не подходит для употребления в указанных выше фразах. Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Приходилось ли вам слышать о "благочинному фонді" или "організації? Если приходилось, то это очень обидно, потому что фонд не может быть "благочинним", - отметила она.
Багний объяснила, что многие употребляют слово "благочинний" неправильно, ведь "благочинний" - это служитель культа, который руководит церквями нескольких приходов.
"Поэтому фонд, организация не могут быть "благочинними", а могут быть "благодійними", "добродійними" или "доброчинними". Не путайте", - подчеркнула она.
Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "благочинний фонд":
@sametak1064 Благотворительный или благотворительный фонд? Один из вариантов неправильный, но какой? ##правильноукраїнською##мова##укаїнськийтікток##українськамова###нмт♬ original sound - Правильно українською
Ранее Главред рассказал, почему "грудень" имеет такое название - правильный ответ знают не все. Ольга Багний отметила, что первый месяц зимы не всегда назывался "груднем" - на протяжении многих веков его называли по-другому.
Также Ольга Багний рассказала, что означает "ходити іменинником". Довольно часто состояние человека, которое можно описать таким фразеологизмом, мы называем другими словами. Но не лишним будет знать еще и такое благозвучное выражение.
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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