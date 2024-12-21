'Путин обречен, никаких шансов выжить нет': время диктатора в РФ истекает - Эйдман

Путинский режим обречен, и Россия как государство обречена, и никаких шансов выжить у них нет, считает публицист.

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Путин обречен, обречен на поражение, считает Эйдман/ коллаж: Главред, фото: Facebook И. Эйдмана, сайт Кремля

Кратко:

В краткосрочной перспективе судьба РФ и Путина зависит от случайностей

В долгосрочной перспективе путинский режим и Россия как государство обречены

В краткосрочной перспективе судьба страны-агрессора России и российского диктатора Владимира Путина зависит от случайностей. Но в долгосрочной перспективе путинский режим обречен, и Россия обречена - шансов выжить у них нет.

Путинский режим и диктатор Путин долго не протянут. Такое мнение высказал социолог, публицист и автор книг Игорь Эйдман во время чата на Главреде.

Он отметил, что в истории огромную роль играют случайности, и никто не знает, что точно может быть в будущем со страной-агрессором Россией и диктатором Путиным.

"Это казино, по большому счету. Клио швыряет какие-то фишки, а куда эти фишки ложатся - зависит от случайностей. В 2023 году путинский режим вполне мог быть свергнут, когда был путч Пригожина. Но Путину повезло. Возможно, что-то похожее произойдет и в следующем году, утверждать не берусь", - отметил Эйдман.

По его словам, в краткосрочной перспективе все действительно зависит от случайностей. Но в долгосрочной перспективе путинский режим обречен, и Российская империя как государство обречена, и никаких шансов выжить у них нет.

"Почему? Потому что они идут в клинч, они абсолютно перпендикулярны мейнстриму, развитию человеческой цивилизации. В XXI веке уже нет империй, все они, кроме российской, распались в ХХ веке. В XXI веке государства не пытаются расширить свои территории путем аннексий и захватов, хотя в ХХ-м так бывало довольно часто, а в XIХ-м - повсеместно. Единственный пример на моей памяти - это попытка Саддама Хусейна захватить Кувейт. Известно, чем она закончилась: тем, что Саддама Хусейна просто повесили, как уголовного преступника. И Путин. Какие еще примеры? Не могу даже примеров привести", - сказал Эйдман.

Он добавил, что югославский пример совсем другой, ведь никто не захватывал ни одной югославской территории, в частности, даже Косово. Просто в Югославии произошло разделение, как и в Советском Союзе, на разные территории, на разные независимые государства. Косово тоже выделилось, его никто не аннексировал, отметил публицист.

"Даже пример Нагорного Карабаха, при всей моей любви и уважении к армянам, тоже не подходит. Потому что Нагорный Карабах формально принадлежал Азербайджану. И при развале СССР он чисто юридически не отошел к Армении, не стал независимым государством, а отошел к Азербайджану. Конечно, я сочувствую Нагорному Карабаху, но чисто юридически он принадлежал Азербайджану. Это, кстати, не оправдывает захват", - сказал публицист.

Он подчеркнул, что то, что делал Путин, беспрецедентно: аннексия, захват территории соседнего государства, тем более в Европе.

"Понятно, что такой режим, такое государство, такой диктатор долго не протянут. В долгосрочной перспективе все это существовать не может. Речь идет, может, о годе, может, о нескольких годах. Но Путин обречен. И обречен на поражение. Соответственно, Украина обречена выиграть эту войну и восстановиться, восстановить свою экономику и городское хозяйство. И я думаю, что Запад будет ей в этом помогать. Я сейчас живу в Германии и абсолютно уверен, что Германия в этом будет всячески помогать Украине", - подытожил он.

Смотрите видео чата с Игорем Эйдманом:

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Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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