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Волынская трагедия: вся правда о кровавых событиях на Западной Украине и в Польше

Алексей Тесля
28 октября 2024, 20:02
272
Вопрос Волынской трагедии стал больше политическим, что привело к конфликту по поводу вопроса эксгумации жертв.
Монумент жертвам трагедии в Волынской области
Монумент жертвам трагедии в Волынской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, localhistory.org.ua

Коротко:

  • Поему произошла Волынская трагедия
  • Сколько человек погибло
  • Причина обострения конфликта

О причинах Волынской трагедии и украинско-польских отношениях идет речь в проекте Акима Галимова Реальная история. В фильме обсуждаются вопросы вины за трагедию, возможности эксгумации и перезахоронения жертв, а также политические последствия этих событий.

Журналист приводит различные точки зрения на Волынскую трагедию, как со стороны украинских, так и польских историков, а также политиков. Обсуждаются вопросы политической ответственности, исторической памяти и возможности примирения между двумя народами.

Авторы поясняют, что реальную историю Волынской трагедии украинский и польский народы видят кардинально по-разному. В Польше ее называют "резней" и считают геноцидом поляков в Украине, инициированным на самом высоком уровне украинских ОУН и УПА.

В свою очередь украинские ученые не отрицают участие воинов УПА в преступлениях, однако обычно выступают категорически против спланированности уничтожения существенной части польского населения на Волыни. Более того, украинские историки отмечают, что так же поляки уничтожали и украинцев.

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Напоминается, что конфликт вокруг Волынской трагедии набрал новые обороты несколько лет назад, когда Украина запретила польской стороне проведение поисковых работ для эксгумации и перезахоронений. Это произошло в ответ на то, что в Польше отказались восстанавливать разрушенные вандалами памятники украинцам, в частности, воинам УПА.

Причины и история трагедии

Журналист акцентирует внимание на том, что в то время в Польше нарастал национализм, а на Волыни активно действовала ОУН, которая рассказывала о репрессиях против украинцев, в частности, об уничтожении православных церквей в соседней Холмщине.

После раздела Польши между нацистской Германией и Советским Союзом, эти земли оказались под контролем СССР. При этом советская репрессивная машина одинаково уничтожала как польскую, так и украинскую государственность. Начались массовые репрессии, расстрелы и депортация.

С началом Второй мировой, на этой территории начали действовать с польской стороны Армия Крайова и УПА – с украинской. Но все переговоры разбивались об основную проблему – границ, что привело к столкновениям между сторонами. Этим столкновениям активно помогали как нацистская Германия, так и СССР, в частности, немецкая оккупационная администрация провоцировала поляков на убийства украинцев, в частности – на Холмщине. А после начала массовых убийств, ответные акции по убийству украинцев организовывала также и Армия Крайова, где погибли тысячи мирных украинцев.

Кто такой Владимир Вятрович

Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва.

Был главой Украинского института национальной памяти (с 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019-го), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор архива Службы безопасности Украины (2008-2010 годы), пишет Википедия.

Число жертв с двух сторон

Нацистский и советский режимы создавали условия для Волынской трагедии. Польская сторона говорит о примерно 100 тысячах жертв поляков на территории Западной Украины. Со своей стороны, украинские исследователи утверждают, что нет документального подтверждения такого числа жертв. В свою очередь эксперты говорят, что число украинцев, которые погибли от рук поляков, может достигать 20 тысяч.

По словам профессора и автора книг по исследованию Волынской трагедии Гжегожа Мотыки, руководство УПА ставило цель деполонизации и несет ответственность за Волынскую трагедию, которую в Польше называют "резней". Он говорит, что в 1943-м году УПА начало восстание против Германии и одной из целей было польское население Волыни. По его словам, после этого руководство ОУН решило перенести те же самые методы и на территорию Галичины, однако согласился с тем, что документальных фактов этого не существует.

Историк и автор книг Владимир Вятрович утверждает, что польская власть в 20-30-х годах проводила политику ассимиляции украинцев, проживавших на территории западной Украины, которая находилась на тот момент в составе Польши. Также проводилась политика сокращения числа украинских школ. Это стало причиной появления подполья, с ОУН и УПА, которое боролось против уничтожения украинцев на этих территориях.

Смотрите видео - что на самом деле произошло между поляками и украинцами:

Вместе с тем он отвергает версию польской стороны о том, что атаки УПА были как против немецких сил, так и против польских жителей Волыни. Он считает, что Волынская трагедия началась не как спланированная акция, а как стихийное явление. При этом массовые убийства происходили с обеих сторон – как поляков, так и украинцев. После того как стихийный конфликт разгорелся, его поддержали отдельные отряды УПА. Однако эту трагедию в своих целях использовала советская власть для дискредитации УПА.

Историк, вице-директор Центра Мерошевского Лукаш Адамский поясняет, что польские власти в 20-ом веке действительно проводили политику дискриминации украинского населения. В частности, закрывали украинские кафедры в университетах, украинцев не брали на посты в органы власти Также были попытки, чтобы украинцы принудительно принимали католическую веру.

Что дальше

На современном этапе вопрос Волынской трагедии стал больше политическим и социальным, что привело к конфликту по поводу вопроса эксгумации жертв. В недалеком прошлом активизировались акции радикальных сил как в Польше, так и в Украине по взаимному уничтожению исторических памятников. В ответ на массовое уничтожение украинских памятников в Польше, Украина приостановила процесс поисковых работ на польских захоронениях. Теперь Киев ставит условие возобновления поисковых и эксгумационных работ в зависимость от восстановления разрушенных украинских памятников в Польше.

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новости Польши Волынская трагедия Владимир Вятрович Украинский институт национальной памяти
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