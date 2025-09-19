Зеленский и Навроцкий впервые встретятся: где и когда пройдут переговоры

Президенты Украины и Польши могут обменяться мнениями на полях Генассамблеи ООН.

Зеленский и Навроцкий могут встретиться в Нью-Йорке / Коллаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/Nawrocki25

Переговоры Навроцкого и Зеленского могут пройти на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Навроцкий также проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский может встретиться со своим польским коллегой Каролем Навроцким. Это будет первая встреча двух лидеров.

Переговоры могут состояться на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил министр по делам президента Польши Марцин Пшидач, пишет RMF24.

По его словам, в рамках сессии Генассамблеи ООН 21-24 сентября состоится серия двусторонних и многосторонних встреч в различных форматах. В частности, Навроцкий встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Министра спросили, состоится ли встреча Навроцкого и Зеленского. На что тот ответил, что зал заседаний ООН де-факто небольшой, и эти контакты между политиками очевидны.

"Безусловно, может состояться хотя бы короткий обмен мнениями и взглядами с президентом Украины", - сказал он.

Отметим, ранее госсекретарь США Марко Рубио анонсировал встречу президента Дональда Трампа и Зеленского на следующей неделе. Встреча состоится в Нью-Йорке.

Заявления Навроцкого об Украине

2 июня Кароль Навроцкий стал президентом Польши. Будучи кандидатом в президенты в январе 2025 года, Навроцкий заявил, что Украина не должна быть в НАТО и ЕС, если не возьмет на себя ответственность за Волынскую трагедию 1943 года. По его мнению, "страна, которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных альянсов".

Как писал Главред, в июне новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий поблагодарил Владимира Зеленского за поздравления с победой на выборах и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между Польшей и Украиной.

"Уважаемый президент Зеленский, спасибо за Ваше сообщение. Я с нетерпением жду продолжения партнерства между нашими странами, основанного на взаимном уважении и понимании", - написал Навроцкий в соцсети Х.

В августе вице-премьер Польши, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский заявил, что Навроцкий наложил вето на законопроект, касающийся помощи украинским гражданам. В результате этого решения Украина фактически потеряла доступ к терминалам Starlink, которые финансировала Варшава.

Как новый курс Польши может ударить по Украине: мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач сказал в интервью Главреду, что последствия для Украины от новой политической конфигурации в Польше могут возникнуть, но это зависит от дальнейшего развития событий.

Если из-за Трампа в Европейском Союзе возникнет серьезный кризис или глубокие разногласия, например, когда Польша из-за позиции президента Навроцкого начнет ориентироваться больше на Трампа и США, чем на ЕС, Брюссель или европейских партнеров - это станет серьезным вызовом. И вызовом не только для единства Евросоюза, но и для дальнейшей поддержки Украины.

"Таким косвенным путем это может негативно сказаться на нас. Но, с другой стороны, в Польше есть правительство Дональда Туска, которое четко проевропейское. Мы знаем, что Туск много лет работал в структурах Европейского Союза, и там он больше "свой", чем в Америке", - добавил аналитик.

При этом, как отметил Горбач, важным фактором будет и то, какая политическая сила будет доминировать внутри Польши. Пока ситуация выглядит стабильной, поскольку досрочных выборов не планируется, а значит, текущий баланс сил, скорее всего, сохранится.

"Но самая большая проблема в отношениях между Украиной и Польшей - это их предвзятое отношение к исторической политике Украины. Эти претензии, к сожалению, никуда не исчезнут. И это уже не лечится - с этим придется жить", - резюмировал он.

