"Лучшее, что может быть в жизни": победительница "Холостяка" раскрыла пол ребенка

Анна Подгорная
28 января 2026, 00:28
6
Инна Белень и ее жених провели гендер-пати за два месяца до родов.
Инна Белень с женихом
Инна Белень беременна - Инна из Холостяка рассекретила пол первенца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/innka_belen

Кратко:

  • В начале января 2026 года Инна Белень сообщиала о беременности
  • В социальных сетях она раскрыла пол первенца

2025 год начался для блогерши и победительницы 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Инны Белень расставанием с Александром Тереном Будько. А заканчивала его Инна уже в статусе невесты своего давней школьной любви, Ивана, и будущей мамы.

Сегодня стал известен пол малыша, который, вероятно, появится в марте - на седьмом месяце беременности пара провела гендер-пати. Инна была уверена, что у них родится мальчик, а Иван предполагал, что девочка.

видео дня

Интуиция не подвела будущего отца - Инна Белень ожидает дочь. "Мы ждали 7 месяцев ради этих секунд. Это не просто дым - это мурашки по коже и эмоции, которые остаются навсегда. Я до сих пор не могу поверить! Мы так тебя ждем!" - написала блогерша.

Инна Белень с женихом
Инна Белень беременна - Инна из Холостяка рассекретила пол первенца / фото: instagram.com/innka_belen

Ранее Главред рассказывал, что Александр Усик довел до слез известного актера. Александр Рудинский признался, что чемпион исполнил его заветную мечту.

Также продюсер и военнослужащий Роман Недзельский раскрыл, как пытался спасти брак с украинской певицей Оксаной Билозир. Пара была вместе тридцать три года.

О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
