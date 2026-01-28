"Лучшее, что может быть в жизни": победительница "Холостяка" раскрыла пол ребенка

Кратко:
- В начале января 2026 года Инна Белень сообщиала о беременности
- В социальных сетях она раскрыла пол первенца
2025 год начался для блогерши и победительницы 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Инны Белень расставанием с Александром Тереном Будько. А заканчивала его Инна уже в статусе невесты своего давней школьной любви, Ивана, и будущей мамы.
Сегодня стал известен пол малыша, который, вероятно, появится в марте - на седьмом месяце беременности пара провела гендер-пати. Инна была уверена, что у них родится мальчик, а Иван предполагал, что девочка.
Интуиция не подвела будущего отца - Инна Белень ожидает дочь. "Мы ждали 7 месяцев ради этих секунд. Это не просто дым - это мурашки по коже и эмоции, которые остаются навсегда. Я до сих пор не могу поверить! Мы так тебя ждем!" - написала блогерша.
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
