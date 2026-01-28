"Лучшее, что может быть в жизни": победительница "Холостяка" раскрыла пол ребенка

Инна Белень и ее жених провели гендер-пати за два месяца до родов.

Инна Белень беременна - Инна из Холостяка рассекретила пол первенца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/innka_belen

В начале января 2026 года Инна Белень сообщиала о беременности

В социальных сетях она раскрыла пол первенца

2025 год начался для блогерши и победительницы 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Инны Белень расставанием с Александром Тереном Будько. А заканчивала его Инна уже в статусе невесты своего давней школьной любви, Ивана, и будущей мамы.

Сегодня стал известен пол малыша, который, вероятно, появится в марте - на седьмом месяце беременности пара провела гендер-пати. Инна была уверена, что у них родится мальчик, а Иван предполагал, что девочка.

Интуиция не подвела будущего отца - Инна Белень ожидает дочь. "Мы ждали 7 месяцев ради этих секунд. Это не просто дым - это мурашки по коже и эмоции, которые остаются навсегда. Я до сих пор не могу поверить! Мы так тебя ждем!" - написала блогерша.

Инна Белень беременна - Инна из Холостяка рассекретила пол первенца / фото: instagram.com/innka_belen

