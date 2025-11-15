Укр
Стильные пуховики на зиму 2026: как выбрать модный фасон и выделиться из толпы

Кристина Трохимчук
15 ноября 2025, 18:10
Пуховики с интересным кроем стали главным трендом сезона 2025-2026.
Стильные пуховики 2026
Модные пуховики 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, esomova765, KrnGirlsss

Вы узнаете:

  • Какие пуховики будут модными в 2026 году
  • С чем носить пуховик

Ни один гардероб модницы зимой не обходится без стильного пуховика, ведь это теплая и практичная база на холодную погоду. Если вы ищете модные пуховики на зиму 2026, то Главред посоветует, на что обратить внимание в этом сезоне.

Укороченный пуховик: акцент на пропорции

Издание Elle.ua отмечает, что в этом сезоне короткие модели возвращают фокус на талию, линию бедер и многослойность. Это не sporty-casual, а о точности: изысканный крой, плотные воротники-стойки, аккуратные манжеты. Такой фасон создает современный силуэт и прекрасно работает с трикотажными платьями, мини и высокими кожаными сапогами.

видео дня
Короткий пуховик
Короткий пуховик / фото: pinterest.com, alya_m_12

Удлиненные пуховики: тепло и архитектоника

Длина миди и макси - один из самых сильных трендов сезона. Фасоны с коконным или прямым кроем работают как пальто, но имеют максимальный уровень утепления. Удлиненные пуховики идеально сочетаются с широкими шерстяными брюками и спокойными трикотажными тотал-луками.

Макси пуховик
Макси пуховик / фото: pinterest.com, KrnGirlsss

Пуховик с поясом: коррекция силуэта

Пояс возвращается в зимний гардероб, но не как классическая приталенность. В 2025-2026 годах он работает как элемент графичности: подчеркивает центр фигуры и добавляет образу баланса. Этот фасон стоит выбрать тем, кто ищет базовый пуховик на зиму с акцентом на линиях.

Пуховик с поясом
Пуховик с поясом / фото: pinterest.com, ditinaekaterina

Пуховик с шарфом: тепло и объем

Встроенный шарф или пуховый воротник-шарф - один из самых практичных трендов сезона. Он добавляет объема в верхней части силуэта и заменяет аксессуары, создавая теплый и стильный образ.

Пуховик с шарфом
Пуховик с шарфом / фото: instagram.com, shypelyk.com

С чем носить пуховик в 2026 году

Самое актуальное сочетание - микс фактур и контрастов.

  • Короткие модели сочетайте с мини-юбками, трикотажными платьями и высокими сапогами - это уравновешивает объем верха.
  • Удлиненные пуховики носите с широкими шерстяными брюками, спокойным трикотажем и минималистичными аксессуарами.

Базовый гардероб на зиму - смотреть видео:

Об источнике: Elle

Elle - французский еженедельный женский журнал о моде, красоте, досуге и здоровье, издающийся с 1945 года. Сейчас это крупнейшее в мире издание о моде. Оно имеет 43 версии, издаваемые в 60 странах, а также владеет 33 веб-сайтами, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мода пуховик
