Стильные пуховики на зиму 2026: как выбрать модный фасон и выделиться из толпы

Вы узнаете:
- Какие пуховики будут модными в 2026 году
- С чем носить пуховик
Ни один гардероб модницы зимой не обходится без стильного пуховика, ведь это теплая и практичная база на холодную погоду. Если вы ищете модные пуховики на зиму 2026, то Главред посоветует, на что обратить внимание в этом сезоне.
Укороченный пуховик: акцент на пропорции
Издание Elle.ua отмечает, что в этом сезоне короткие модели возвращают фокус на талию, линию бедер и многослойность. Это не sporty-casual, а о точности: изысканный крой, плотные воротники-стойки, аккуратные манжеты. Такой фасон создает современный силуэт и прекрасно работает с трикотажными платьями, мини и высокими кожаными сапогами.
Удлиненные пуховики: тепло и архитектоника
Длина миди и макси - один из самых сильных трендов сезона. Фасоны с коконным или прямым кроем работают как пальто, но имеют максимальный уровень утепления. Удлиненные пуховики идеально сочетаются с широкими шерстяными брюками и спокойными трикотажными тотал-луками.
Пуховик с поясом: коррекция силуэта
Пояс возвращается в зимний гардероб, но не как классическая приталенность. В 2025-2026 годах он работает как элемент графичности: подчеркивает центр фигуры и добавляет образу баланса. Этот фасон стоит выбрать тем, кто ищет базовый пуховик на зиму с акцентом на линиях.
Пуховик с шарфом: тепло и объем
Встроенный шарф или пуховый воротник-шарф - один из самых практичных трендов сезона. Он добавляет объема в верхней части силуэта и заменяет аксессуары, создавая теплый и стильный образ.
С чем носить пуховик в 2026 году
Самое актуальное сочетание - микс фактур и контрастов.
- Короткие модели сочетайте с мини-юбками, трикотажными платьями и высокими сапогами - это уравновешивает объем верха.
- Удлиненные пуховики носите с широкими шерстяными брюками, спокойным трикотажем и минималистичными аксессуарами.
Базовый гардероб на зиму - смотреть видео:
Вас может заинтересовать:
- Базовый гардероб на зиму 2026: 5 вещей создадут стильный и теплый образ
- От хаки до баклажанового: как стильно сочетать самые сложные цвета сезона
- Как носить свитер после 40 лет и не выглядеть "бабушкой": советы стилиста
Об источнике: Elle
Elle - французский еженедельный женский журнал о моде, красоте, досуге и здоровье, издающийся с 1945 года. Сейчас это крупнейшее в мире издание о моде. Оно имеет 43 версии, издаваемые в 60 странах, а также владеет 33 веб-сайтами, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред