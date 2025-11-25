Когда война закончится: новый прогноз массированных ударов и завершения боев в Украине

Сколько будут длиться переговоры и когда закончится война в Украине, рассказала Елена Бучинская.

https://glavred.info/interview/kogda-voyna-zakonchitsya-novyy-prognoz-massirovannyh-udarov-i-zaversheniya-boev-v-ukraine-10718477.html Ссылка скопирована

Прогноз для Украины на начало 2026 года составила Елена Бучинская / Коллаж: Главред

Завершение войны в Украине возможно в 2026 году. В интервью Главреду астролог Елена Бучинская рассказала, когда прекратятся массированные атаки по Украине, сколько будут длиться переговоры и когда завершится война.

Украина и США активно ведут переговоры о мире. Расскажите, удастся ли достичь соглашения?

Ситуация с переговорами будет очень резко меняться, спонтанно, неожиданно. До 29 ноября будут выкручивать ситуацию.

видео дня

Будет все меняться, практически, каждый день. Каждый день будем получать новую информацию. Конкретики не достигнут до конца ноября однозначно.

Только после 14 декабря мы уже будем видеть вектор, куда мы движемся. Да, у нас, кстати, очень серьезные показатели в гороскопе есть на потерю территории. Но, основное, не те (территории - Главред.), на которые они замахиваются, но из-за каких-то таких болезненных обстоятельств мы какую-то территорию можем даже не потерять, вернуть. Я думаю что это Запорожье. Но это будет как бы "доведено до ручки", возможно до экологической катастрофы какой-то.

То есть будет та территория, которая принесет нам много эмоциональных страданий. Поэтому, те пункты в "мирном плане Трампа", которые говорят о потере территорий, мы не все, но мы потеряем. В гороскопе Украины до весны 2026-го года идет очень болезненный аспект.

Поэтому, то что происходит сейчас, это много обмана, много манипуляций, очень много давления, очень много будет вытекать лжи и скрытой какой-то информации.

Какая ситуация будет в Покровске, где сейчас идут интенсивные бои?

Те бои, которые ведутся за Покровск, если до 5 декабря нам удастся его удержать, то дальше уже ситуация будет в нашу пользу. То есть мы его и не отдадим, мы его и не потеряем. Сейчас две недели будут очень тяжелых и решающих.

Чего ожидать в декабре в Украине?

Декабрь сам по себе месяц агрессивный. Уже с 20-х чисел декабря идет спад агрессии. Хотя спад агрессии начался еще с 10 ноября, он неощутим людям, но уже аспект начинает расходиться. После 20 декабря обстрелы могут быть не такие интенсивные, не такие массовые. Это не значит, что не будет атак, но может быть один ужасный обстрел, дальше будем иметь передышку. То есть во второй половине декабря атаки будут не такие интенсивные, не такие частые и концентрированные. Если обстрелы и будут, мы не так уже будем страдать, как раньше мы это чувствовали.

Когда массированные обстрелы могут прекратиться?

Возможное прекращение обстрелов идет на январь 2025 года. Даже с 20-х чисел декабря, мы будем понимать, что мы движемся к завершению, к прекращению. Сейчас, до середины декабря, мы вообще не чувствуем никакого завершения войны.

Когда возможно завершение войны?

Самый классный аспект для Украины приходится на январь 2026 года. Я не могу сказать, что сразу что-то подпишут, нет. Могут не подписывать в этот период, но может быть встреча или какие-то конкретные договоренности, а не этот бред, (о языке, церкви, территории, армии) который нам выдают.

Основное и очень интересное, что идет в гороскопе Украины, идет вторая половина февраля и до 10 марта. В этот период могут уже быть какие-то или устные договоренности, или уже письменные. Но это уже более конкретные договоренности.

То есть мы уже будем понимать, что это уже более-менее вырисовывается тот документ, который мы там согласовываем.

Поэтому у нас два переломных аспекта. Первый - январь, второй - это вторая половина февраля и до 10 марта. Если более подробно, то выпадает с 17 января 2026 года и по 10 марта. Именно в этот диапазон времени могут быть уже какие-то четкие согласования, соглашения о мире. И окончательно, финальная точка у нас идет на апрель 2026 года. То есть до 25 апреля 2026 года может быть уже окончательно финально что-то подписано.

Какая будет ситуация со светом в дальнейшем в Украине? Действительно ли зима такая будет тяжелая, как предупреждал и президент Украины, и энергетики наши?

До середины декабря у нас ситуация тяжелая, они (отключение света - Главред) будут продолжаться, могут еще быть попадания, могут выбивать какие-то станции, могут быть затяжные процессы восстановления, но после 15-го декабря плюс-минус, ситуация может улучшиться. Уже не вижу такой сильной проблематики у нас со светом. Январь 2026 года полностью будет спокойнее. Особенно с 20-25 декабря и весь январь. Но здесь опять же выбор. Выбор делает человек.

Если они не договариваются о мире, если мы не идем на требования, или они не соглашаются с нашими, то опять такой аспект будет включаться по обстрелам и свету. Это начинается с начала февраля. С февраля 2026-го года будет продолжаться практически до 7 марта.

Если они будут договариваться, конечно, этот аспект не будет задействован в плане обстрелов, в плане света и тогда будет спокойнее. Но если в январе не будет встречи и не договорятся, то это будет проигрываться, как опять же попадание в нашу систему.

Ждать ли массированных обстрелов в ближайшее время и какие регионы под угрозой?

Прифронтовые регионы, Харьков, Запорожье, Сумы и Одесса тяжелая ситуация. На Днепр очень негативно выпадает, и Киев. На ближайший период времени выпадает агрессия для Киева. Особенно сейчас, на этой неделе агрессивными идут 25 - 26 ноября, а также с 28 ноября, то есть четверг, пятница, суббота очень угрожающие. Опасность идет на Киев. Поскольку задействуется Венера, а Венера всегда нам дает угрозу для обычного мирного населения.

То есть там могут быть попадания, специально в дома, в жилье. Большая идет угроза для детей. Вторая половина недели достаточно агрессивная.

Но, напомню, до середины декабря обстрелы будут, но не такие агрессивные.

О персоне: Елена Бучинская Елена Бучинская - известный украинский астролог. Уже более 14 лет занимается астрологией. Часто рассказывает о прогнозах для Украины и мира, составляет натальные карты.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред