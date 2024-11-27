Украину накроет густой туман и гололедица: в 13 областях повышенный уровень опасности

В западных, северных и Винницкой областях ночью и утром ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщили в Укргидрометцентре.

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Киев и большинство областей Украины 28 ноября накроет туман / Фото: pixabay.com

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В западных, северных и Винницкой областях объявили I уровень опасности

В этих областях прогнозируется снижение видимости из-за тумана

В четверг, 28 ноября, в Украине объявили первый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. В Киеве и еще нескольких областях ожидается густой туман, который значительно снизит видимость на дорогах. Об этом сообщил Укргидрометцентр и КГГА.

По данным Укргидрометцентра ночью и утром в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Винницкой областях прогнозируется туман. Видимость - 200-500 м.

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"I уровень опасности, желтый. Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта", - говорится в сообщении.

В ряде областей I уровень опасности / Фото: Укргидрометцентр

В Киеве из-за тумана видимость снизится до 200-500 метров. Температура в столице ночью составит 0-2° мороза, днем - 0-2° тепла. Также на дорогах возможна гололедица.

"Будьте внимательны и осторожны! Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог", - призвали в КГГА.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, погода в Украине в декабре 2024 года будет значительно теплее средних многолетних показателей, даже по сравнению с предыдущей зимой, которая уже отличалась повышенными температурами. Такой прогноз сделала синоптик Вера Балабух, отмечая, что аномалии в погоде будут сохраняться и в дальнейшем.

Также в течение недели с 25 ноября по 1 декабря погода в Украине будет относительно устойчивой, с температурой в пределах климатической нормы. В начале недели ожидается холодный воздух с севера, но ближе к выходным прогнозируется потепление на 2-4°C.

Как сообщал Главред, среднемесячная температура декабря будет значительно выше среднегодовых норм. Синоптики назвали самый холодный месяц зимы.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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