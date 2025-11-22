"Скоро буду": Пугачева показала, как гуляет в одиночестве

Кратко:
- Что написала Пугачева
- Как она сейчас выглядит
Российская легендарная певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, показала, как гуляет в полном одиночестве.
Певица редко публикует фотографии и видео со своим участием, но этот раз стал исключением. Она показала на своей странице в Instagram, как гуляет по пустой улице в полном одиночестве.
"Утренний променад. Кайф. Вокруг никого и музыка ниоткуда", - написала она.
В комментарии к Пугачевой пришел и ее муж Максим Галкин. "Скоро буду. Присоединюсь к променаду", - написал Галкин.
Позиция Аллы Пугачевой
Алла Пугачева покинула страну-оккупанта РФ в 2022 году вместе с семьей, недавно она призналась в интервью, что ее вынудили покинуть Россию. Сейчас она живет на Кипре и иногда поддерживает украинцев в соцсетях после массированных обстрелов со стороны россиян.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ранее Пугачева потеряла права на товарный знак "Рецитал".
Ранее также Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, удивила поклонников своей схожестью со звездной мамой, певицей Аллой Пугачевой.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
