"Скоро буду": Пугачева показала, как гуляет в одиночестве

Алла Пугачева показала свою прогулку и показала, как она выглядит.

Алла Пугачева и Максим Галкин обменялись сообщениями / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

Что написала Пугачева

Как она сейчас выглядит

Российская легендарная певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, показала, как гуляет в полном одиночестве.

Певица редко публикует фотографии и видео со своим участием, но этот раз стал исключением. Она показала на своей странице в Instagram, как гуляет по пустой улице в полном одиночестве.

"Утренний променад. Кайф. Вокруг никого и музыка ниоткуда", - написала она.

В комментарии к Пугачевой пришел и ее муж Максим Галкин. "Скоро буду. Присоединюсь к променаду", - написал Галкин.

Макс Галкин отреагировал на видео Пугачевой / Скриншот

Позиция Аллы Пугачевой

Алла Пугачева покинула страну-оккупанта РФ в 2022 году вместе с семьей, недавно она призналась в интервью, что ее вынудили покинуть Россию. Сейчас она живет на Кипре и иногда поддерживает украинцев в соцсетях после массированных обстрелов со стороны россиян.

Отметим, как сообщал Главред, ранее Пугачева потеряла права на товарный знак "Рецитал".

Ранее также Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, удивила поклонников своей схожестью со звездной мамой, певицей Аллой Пугачевой.

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

