Алла Пугачева приняла важное решение и лишилась важного

Алла Пугачева решила не продлевать права.

Алла Пугачева осталась без товарного знака / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Кратко:

Алла Пугачева лишилась товарного знака "Рецитал"

Примадонна сама не продлила его срок

Российская легендарная певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, потеряла права на товарный знак "Рецитал".

Как сообщат российские пропагандисты, срок действия закончился в октябре, а товарный знак был зарегистрирован в России.

Отметим, с группой "Рецитал" Пугачева работала много лет назад, с этим коллективом она выпустила альбом "Как тревожен этот путь". В 2015 году Примадонна зарегистрировала товарный знак, а в 2017 получила положительный вердикт.

Алла Пугачева / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Все же Пугачева решила не продлевать срок действия товарного знака. Кстати, также и Кристина Орбакайте может лишиться товарного знака "Кристина".

Алла Пугачева и Максим Галкин / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Позиция Аллы Пугачевой

Алла Пугачева покинула страну-оккупанта РФ в 2022 году вместе с семьей, недавно она призналась в интервью, что ее вынудили покинуть Россию. Сейчас она живет на Кипре и иногда поддерживает украинцев в соцсетях после массированных обстрелов со стороны россиян.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

