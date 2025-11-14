Укр
"Я не чувствую": Тарас Цымбалюк принял неожиданное решение на церемонии роз

Элина Чигис
14 ноября 2025, 23:24
117
Уже известно, кто не будет продолжать участвовать в проекте.
Холостяк
"Холостяк" - пятый эфир / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Холостяк"

Вы узнаете:

  • Как прошла церемония роз на "Холостяке"
  • Кого из девушек Цыбалюк отправил домой

Украинский известный актер и главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк провел церемонию роз и сделал свой выбор.

видео дня

Как стало известно, церемония проходила в Буковеле в стиле праздника Ивана Купала, девушки были одеты в белые платья, а их волосы были украшены венками из полевых цветов, которые они сами сделали.

'Я не чувствую': Тарас Цымбалюк принял неожиданное решение на церемонии роз
"Холостяк" - выбор Тараса Цымбалюка / фото: скрин instagram.com, "Холостяк"

Кстати, перед самой церемонией резко поменялась погода и начался ливень. Все же, несмотря на плохую погоду, Цымбалюк назвал девушку, которая отправилась домой и ней стала учительница Яна Андриенко.

Яна Андриенко
Яна Андриенко / фото: instagram.com, "Холостяк"

"Я решил, что мой путь с Яной должен разойтись. Я не чувствую романтики и связи между нами", - отметил Тарас.

Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина ответила на заявление бывшего пиарщика Егора Кирьянова об угрозах с ее стороны. Он утверждает, что попросил Санину отдать ему невыплаченные деньги, но она в ответ пригрозила ему судом.

А также Людмила Оверковская впервые прокомментировала расставание с украинским бизнесменом турецкого происхождения Муратом Налчаджиоглу. У Людмилы спросили поклонники, почему она рассталась с бизнесменом, на что она обвинила его в употреблении запретных веществ.

О персоне: Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу Холостяк новости шоу бизнеса Тарас Цимбалюк
