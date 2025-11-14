'Я не чувствую': Тарас Цымбалюк принял неожиданное решение на церемонии роз

Уже известно, кто не будет продолжать участвовать в проекте.

"Холостяк" - пятый эфир / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Холостяк"

Украинский известный актер и главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк провел церемонию роз и сделал свой выбор.

Как стало известно, церемония проходила в Буковеле в стиле праздника Ивана Купала, девушки были одеты в белые платья, а их волосы были украшены венками из полевых цветов, которые они сами сделали.

"Холостяк" - выбор Тараса Цымбалюка / фото: скрин instagram.com, "Холостяк"

Кстати, перед самой церемонией резко поменялась погода и начался ливень. Все же, несмотря на плохую погоду, Цымбалюк назвал девушку, которая отправилась домой и ней стала учительница Яна Андриенко.

Яна Андриенко / фото: instagram.com, "Холостяк"

"Я решил, что мой путь с Яной должен разойтись. Я не чувствую романтики и связи между нами", - отметил Тарас.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

