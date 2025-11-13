Бывшая Мурата Налчаджиоглу рассказала о его зависимости от наркотиков

Вы узнаете:
- Людмила Оверковская ответила поклонникам на вопросы
- Как она рассталась с Муратом Налчаджиоглу
Украинская фитнес-тренер Людмила Оверковская впервые прокомментировала расставание с украинским бизнесменом турецкого происхождения Муратом Налчаджиоглу.
В соцсетях у Людмилы спросили поклонники, почему она рассталась с бизнесменом, на что она обвинила его в употреблении запретных веществ.
"Потому что с наркоманом и бабником семью нельзя построить", – написала Оверковская.
Также она отметила, что познакомилась с Муратом, рекламируя продукцию его компании.
"За свои 33 года я впервые в жизни столкнулась с таким. В моем окружении никогда не было и нет людей, которые употребляют. Я даже не разбиралась в признаках этого всего. А бабники не меняются никогда. Как бы ты ни любила", – поделилась тренер.
Также она посоветовала поклонникам "думать мозгами, а не любовью".
"И всегда смотреть на поступки мужчины, а не на красивые слова и верить в красивую картинку. И если вам кажется, то вам не кажется", - добавила Оверковская.
О персоне: Мурат Налчаджиоглу
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
