Бывшая Мурата Налчаджиоглу рассказала о его зависимости от наркотиков

Людмила Оверковская разочарована в Мурате Налчаджиоглу.

Людмила Оверковская вспомнила о Мурате Налчаджиоглу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Людмила Оверковская

Людмила Оверковская ответила поклонникам на вопросы

Как она рассталась с Муратом Налчаджиоглу

Украинская фитнес-тренер Людмила Оверковская впервые прокомментировала расставание с украинским бизнесменом турецкого происхождения Муратом Налчаджиоглу.

В соцсетях у Людмилы спросили поклонники, почему она рассталась с бизнесменом, на что она обвинила его в употреблении запретных веществ.

"Потому что с наркоманом и бабником семью нельзя построить", – написала Оверковская.

Людмила Оверковская обвинила Мурата Налчаджиоглу / фото: скрин instagram.com, Людмила Оверковская

Также она отметила, что познакомилась с Муратом, рекламируя продукцию его компании.

"За свои 33 года я впервые в жизни столкнулась с таким. В моем окружении никогда не было и нет людей, которые употребляют. Я даже не разбиралась в признаках этого всего. А бабники не меняются никогда. Как бы ты ни любила", – поделилась тренер.

Людмила Оверковская бросила Мурата Налчаджиоглу / фото: скрин instagram.com, Людмила Оверковская

Также она посоветовала поклонникам "думать мозгами, а не любовью".

"И всегда смотреть на поступки мужчины, а не на красивые слова и верить в красивую картинку. И если вам кажется, то вам не кажется", - добавила Оверковская.

О персоне: Мурат Налчаджиоглу Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

