Муж Ани Лорак повторил судьбу Мурата Налчаджиоглу - что известно

Элина Чигис
1 октября 2025, 10:09
452
Ани Лорак предпочитает отдыхать не в РФ.
Ани Лорак, Исаак Виджраку
Ани Лорак - день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

  • Как Ани Лорак отпраздновала день рождения
  • Чем смутил ее муж поклонников

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в родной стране, отпраздновала день рождения в Париже.

Как стало известно из соцсетей предательницы, во Францию ее отвез муж-испанец Исаак Виджраку и организовал праздничный ужин с видом на Эйфелевую башню.

"Спасибо всем за поздравления. Тронута теплом ваших слов, искренностью пожеланий. Благодарю. Наша любовь взаимна", - написала Лорак в своих соцсетях и опубликовала несколько кадров с Парижа.

Ани Лорак в Париже
Ани Лорак в Париже / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

А вот внимательные поклонники обратили внимание на то, что когда-то бывший муж певицы – бизнесмен Мурат Налчаджиоглу – также возил ее в Париж праздновать день рождения.

Исаак Виджраку не проявил оригинальность
Исаак Виджраку не проявил оригинальность / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

Также многие подписчики запроданки возмутились, что она не осталась в своей любимой стране-террористке, а отправилась за границу.

Перемена имиджа Ани Лорак

Недавно предательница Ани Лорак неожиданно показалась блондинкой, но поклонники не оценили перемен, и приготовила новый проект.

"Готовим для вас что-то сенсационное! Трансформация музыки, невероятные постановки, ошеломляющие образы в новом шоу AURA", - написала Лорак.

Отметим, как сообщал Главред, певицу Ани Лорак поймали на плагиате музыкального клипа известной украинской певицы. Исполнительница Valeriya Force, которая заявила о желании участвовать в Национальном отборе на Евровидение-2026, обвинила запроданку в краже идеи ее видео.

А также Ани Лорак, которая сейчас находится во втором браке с испанцем Исааком Виджраку, стала посмешищем на своей новой родине - террористической России.

О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

