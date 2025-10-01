Муж Ани Лорак повторил судьбу Мурата Налчаджиоглу - что известно

Ани Лорак предпочитает отдыхать не в РФ.

https://glavred.info/starnews/muzh-ani-lorak-povtoril-sudbu-murata-nalchadzhioglu-chto-izvestno-10702853.html Ссылка скопирована

Ани Лорак - день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Как Ани Лорак отпраздновала день рождения

Чем смутил ее муж поклонников

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в родной стране, отпраздновала день рождения в Париже.

видео дня

Как стало известно из соцсетей предательницы, во Францию ее отвез муж-испанец Исаак Виджраку и организовал праздничный ужин с видом на Эйфелевую башню.

"Спасибо всем за поздравления. Тронута теплом ваших слов, искренностью пожеланий. Благодарю. Наша любовь взаимна", - написала Лорак в своих соцсетях и опубликовала несколько кадров с Парижа.

Ани Лорак в Париже / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

А вот внимательные поклонники обратили внимание на то, что когда-то бывший муж певицы – бизнесмен Мурат Налчаджиоглу – также возил ее в Париж праздновать день рождения.

Исаак Виджраку не проявил оригинальность / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

Также многие подписчики запроданки возмутились, что она не осталась в своей любимой стране-террористке, а отправилась за границу.

Перемена имиджа Ани Лорак

Недавно предательница Ани Лорак неожиданно показалась блондинкой, но поклонники не оценили перемен, и приготовила новый проект.

"Готовим для вас что-то сенсационное! Трансформация музыки, невероятные постановки, ошеломляющие образы в новом шоу AURA", - написала Лорак.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певицу Ани Лорак поймали на плагиате музыкального клипа известной украинской певицы. Исполнительница Valeriya Force, которая заявила о желании участвовать в Национальном отборе на Евровидение-2026, обвинила запроданку в краже идеи ее видео.

А также Ани Лорак, которая сейчас находится во втором браке с испанцем Исааком Виджраку, стала посмешищем на своей новой родине - террористической России.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред