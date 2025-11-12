Укр
Участницу "Холостяка" подловили в свадебном платье возле ЗАГСа - детали

Кристина Трохимчук
12 ноября 2025, 14:16
Диану Зотову заподозрили в тайной свадьбе.
Диана Зотова
Диана Зотова предположительно вышла замуж / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Диана Зотова

Вы узнаете:

  • Диану Зотову заметили в свадебном платье
  • Как это объяснила участница "Холостяка"

Участницу романтического реалити "Холостяк-14" Диану Зотову, которую Тарас Цимбалюк вернул на проект в четвертом выпуске, заметили на улицах Тбилиси. В Threads появились фотографии девушки в свадебном платье, что вызвало волну обсуждений ее личной жизни.

На снимках видно Диану Зотову в свадебном платье с букетом невесты. Как сообщила пользовательница Анастасия Миргородская, фото было сделано возле местного ЗАГСа. Рядом с участницей "Холостяка" были родственники и друзья, которые, по ее словам, поздравляли молодоженов.

Диана Зотова
Диана Зотова в свадебном платье / фото: threads.com, m.nastyaaaaaaaaaaaaa

"Ну теперь знаем точно, что Диана Зотова от холостяка розу не получила", - написала девушка.

Интересно, что сама участница опубликовала в Instagram фотографии, объяснив, что это была лишь рабочая фотосессия. Однако девушка, которая сделала снимки, опровергла ее слова.

"А Диана выставляет, будто бы вчера была фотосессия. Ну да, просто фотосессия с "бывшим", с братьями и сестрой, со свадебным букетом", - ответила в комментариях другая пользовательница.

Диана Зотова
Диана Зотова - фотосессия / фото: instagram.com, Диана Зотова

"Да, и именно в зале регистрации браков, все делают такие фотосеты с бывшими", - согласилась Анастасия.

В ситуацию вмешался и неизменный ведущий шоу Григорий Решетник. Он предположил, что опубликованные снимки могут быть архивными.

"Диане здесь лет 18, наверное", - отметил шоумен.

Реакция Григория Решетника
Реакция Григория Решетника на вероятную свадьбу участницы Холостяка / скрин из соцсетей

Однако пользователи быстро опровергли эту версию. Оказалось, что младший брат Дианы, который также есть на фото, в этот же день опубликовал фотографии в том же образе, что и на свадебных кадрах с Зотовой.

"Похоже, что госпожа Диана пришла на шоу, уже находясь в отношениях. Или же так "искренне" была влюблена в Холостяка, что выходит замуж через несколько месяцев", - добавила пользовательница.

О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

