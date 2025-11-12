Дочь покойной Заворотнюк стала ее точной копией

Анна Заворотнюк стала очень похожа на свою покойную мать - Анастасию.

https://glavred.info/starnews/doch-pokoynoy-zavorotnyuk-stala-ee-tochnoy-kopiey-10714637.html Ссылка скопирована

Дочь Заворотнюк удивила новыми фото / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Кратко:

Какими фото ошарашила Анна

На кого она похожа

Дочь покойной Анастасии Заворотнюк, блогерша Анна Заворотнюк показала фото в зимнем образе, генерированные искусственным интеллектом. Как раз сейчас в социальных сетях распространился тренд на такие "фотосессии".

На своей странице в Instagram, на показала результаты виртуальной работы и покорила схожестью со своей покойной матерью-актрисой.

видео дня

Анна Заворотнюк очень похожа на свою мать / Фото Instagram/https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/?hl=ru

Анастасия Заворотнюк умерла от онкологии / Фото РосСМИ

Болезнь Анастасии Заворотнюк:

Российская актриса Анастасия Заворотнюк умерла от онкологии в прошлом году. Ей диагностировали болезнь за 5 лет до смерти. Она боролась с болезнью разными способами, в том числе экспериментальными. Но победить заболевание не смогла.

Ее фото не просочились в сеть, а родным тщательно оберегали состояние актрисы и практически не делились новостями о ее болезни. На похоронах актрисы было запрещено вести видео съемку и несмотря на то, что актрису хоронили в открытом гробу, увидеть, как изменилась актриса, так и не удалось.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что дочь покойной Анастасии Заворотнюк, блогерша Анна Заворотнюк впервые раскрыла тайну появления ее ребенка. В апреле 2025 года она родила сына Марселя.

Ранее также стало известно о том, что младшая дочь фигуриста Петра Чернышева и покойной Анастасии Заворотнюк Мила отпраздновала свой 7-й день рождения.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Анастасия Заворотнюк Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред