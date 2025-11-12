Дочь покойной Заворотнюк стала ее точной копией

Кратко:
- Какими фото ошарашила Анна
- На кого она похожа
Дочь покойной Анастасии Заворотнюк, блогерша Анна Заворотнюк показала фото в зимнем образе, генерированные искусственным интеллектом. Как раз сейчас в социальных сетях распространился тренд на такие "фотосессии".
На своей странице в Instagram, на показала результаты виртуальной работы и покорила схожестью со своей покойной матерью-актрисой.
Болезнь Анастасии Заворотнюк:
Российская актриса Анастасия Заворотнюк умерла от онкологии в прошлом году. Ей диагностировали болезнь за 5 лет до смерти. Она боролась с болезнью разными способами, в том числе экспериментальными. Но победить заболевание не смогла.
Ее фото не просочились в сеть, а родным тщательно оберегали состояние актрисы и практически не делились новостями о ее болезни. На похоронах актрисы было запрещено вести видео съемку и несмотря на то, что актрису хоронили в открытом гробу, увидеть, как изменилась актриса, так и не удалось.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, что дочь покойной Анастасии Заворотнюк, блогерша Анна Заворотнюк впервые раскрыла тайну появления ее ребенка. В апреле 2025 года она родила сына Марселя.
Ранее также стало известно о том, что младшая дочь фигуриста Петра Чернышева и покойной Анастасии Заворотнюк Мила отпраздновала свой 7-й день рождения.
Вас также может заинтересовать:
- "Была дикая боль": Анна Заворотнюк перенесла серьезную операцию
- Через год после похорон: муж Заворотнюк ошарашил своим внешним видом
- Блондинка, не похожа на маму: младшая дочь Заворотнюк отметила день рождения
О персоне: Анастасия Заворотнюк
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред