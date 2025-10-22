Блондинка, не похожа на маму: младшая дочь Заворотнюк отметила день рождения

Кратко:
- Как выглядит дочь Заворотнюк и Чернышева
- Сколько ей исполнилось лет
Младшая дочь фигуриста Петра Чернышева и покойной Анастасии Заворотнюк Мила отпраздновала свой 7-й день рождения.
Соответствующим фото поделилась ее старшая сестра по матери Анна Заворотнюк. На своей странице в Instagram, на выложила видео, как девочке устроили вечеринку со сказочными героями, аниматорами и тортом.
"Как приятно видеть, как ты растешь. Пусть в твоем мире всегда будет место для смеха и счастья", - написала старшая дочь покойной актрисы.
К слову, девочка совсем не похожа на свою звездную маму. Скорее, девочка становится копией своего отца-фигуриста.
Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года, ей было 53. Актриса ушла после долгой борьбы с раком мозга.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, Главред писал о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.
Ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.
Вас также может заинтересовать:
- Муж Заворотнюк решился на отчаянный шаг после смерти актрисы
- "Была дикая боль": Анна Заворотнюк перенесла серьезную операцию
- Через год после похорон: муж Заворотнюк ошарашил своим внешним видом
О персоне: Анастасия Заворотнюк
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред