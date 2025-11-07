Страсти накаляются: участницы "Холостяка" восстали против Дианы Зотовой

Диану Зотову не приняли другие участницы шоу.

https://glavred.info/movies/strasti-nakalyayutsya-uchastnicy-holostyaka-vosstali-protiv-diany-zotovoy-10713371.html Ссылка скопирована

Скандал на "Холостяке" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Холостяк"

Кратко:

Диана Зотова появилась на "Холостяке"

Как ее приняли другие участницы шоу

Во время четвертого эфира украинского популярного шоу "Холостяк" к другим участницам присоединилась Диана Зотова, которая пропустила прошлый эфир из-за работы.

видео дня

Как стало известно, Диана должна была отправиться на сьемку купальников за границу. Свое решение девушка обосновала тем, что обеспечивают свою семью и восстанавливает жилье в Николаеве, которое пострадало от атаки страны-террориста РФ.

Тарас Цимбалюк и Диана Зотова / фото: скрин видео stb.ua/

Участницы, которые на прошлом эфире получили розы от Тараса Цимбалюка, с неудовольствием отреагировали на появление еще одной конкурентки и даже предложили ей не появляться в общей комнате.

Тарас Цимбалюк / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Кстати, Дина знакома с Тарасом уже несколько лет, актер даже желал встречи с ней, но встреча не произошла из-за занятости.

Зотова отметила, что она решила первый шаг на встречу Цимбалюку, а вот другие девушки не оценили такой поступок и высказали у ее сторону несколько колких слов.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, ведущий Алексей Суханов прокомментировал фото, на котором он поцеловал мужчину и поставил точку в сплетнях. В интервью Алине Доротюк Суханов отметил, что он поздравлял своего пиарщика Алексея Прищепу с днем рождения.

А также участница шоу "Холостяк" модель София Шамия, которая сама покинула проект, обратилась к поклонникам. На своей странице в соцсетях София рассказала то, что было вне камер шоу. Она призналась, что даже обратилась за помощью к психотерапевту и принимает антидепрессанты.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред