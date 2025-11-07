Страсти накаляются: участницы "Холостяка" восстали против Дианы Зотовой

Кратко:
- Диана Зотова появилась на "Холостяке"
- Как ее приняли другие участницы шоу
Во время четвертого эфира украинского популярного шоу "Холостяк" к другим участницам присоединилась Диана Зотова, которая пропустила прошлый эфир из-за работы.
Как стало известно, Диана должна была отправиться на сьемку купальников за границу. Свое решение девушка обосновала тем, что обеспечивают свою семью и восстанавливает жилье в Николаеве, которое пострадало от атаки страны-террориста РФ.
Участницы, которые на прошлом эфире получили розы от Тараса Цимбалюка, с неудовольствием отреагировали на появление еще одной конкурентки и даже предложили ей не появляться в общей комнате.
Кстати, Дина знакома с Тарасом уже несколько лет, актер даже желал встречи с ней, но встреча не произошла из-за занятости.
Зотова отметила, что она решила первый шаг на встречу Цимбалюку, а вот другие девушки не оценили такой поступок и высказали у ее сторону несколько колких слов.
О персоне: Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
