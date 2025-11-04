"Такие унизительные": София Шамия рассказала правду о скандале на "Холостяке"

София Шамия прокомментировала громкий скандал.

София Шамия рассказала о своем состоянии / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Шамия

София Шамия пообщалась с поклонниками

Что с ней случилось после скандала на "Холостяке"

Участница популярного шоу "Холостяк", главным героем которого стал Тарас Цимбалюк, модель София Шамия, которая сама покинула проект обратилась к поклонникам.

На своей странице в соцсетях София рассказала то, что было вне камер шоу. Она призналась, что даже обратилась за помощью к психотерапевту и принимает антидепрессанты.

Напомним, девушку обвинила одна из участниц в том, что она состояла в отношениях с женатым мужчиной, у которого была беременна жена. Шамия отметила, что все это неправда и такие заявления противоречат ее принципам.

"Очевидным является тот факт, что эта "история" на проекте полностью выдумана Оксаной Шанюк. Хочу сказать, что такие ложные высказывания направлены прежде всего для получения "хайпа" любой ценой. Мне очень жаль, что телеканал распространил в эфире такие унизительные и ложные высказывания в отношении меня", - заявила "Мисс Украина 2023".

София Шамия о буллинге на "Холостяке" / фото: скрин instagram.com, София Шамия

Девушка подчеркнула, что покинула проект из-за постоянного буллинга со стороны некоторых участниц.

"Мое решение досрочно покинуть проект не было обусловлено одной конкретной ситуацией. В детстве я уже переживала буллинг и именно эта схожесть ситуаций стала для меня триггером и напомнила, насколько глубокими могут быть такие раны", - сказала модель.

София Шамия / фото: instagram.com, София Шамия

Также она отметила, что "виновные в распространении ложных сведений о ней обязательно понесут предусмотренную законом ответственность".

