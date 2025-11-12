Серьезные проблемы со здоровьем: куда делся Игорь Лихута и как сейчас выглядит

Кратко:
- Куда делся Лихута
- Что с ним случилось
Предательница Украины, бывшая украинская певица Таисия Повалий прочно обосновалась в террористической России и поддерживает жестокое вторжение агрессора в Украину.
Она полностью переехала в Москву, а также забрала с собой мать, которая проживала в Киеве и мужа-прихвостня Игоря Лихуту. Последний, к слову, вообще не появляется с ней на публичных мероприятиях и не ходит по пропагандистским шоу, в которых его жена поливает грязью свою родину.
О нем практически ничего не известно и в сети сложно найти его последние изображения. Главред попытался узнать, как сейчас выглядит музыкальный продюсер Повалий Игорь Лихута и чем он сейчас занимается.
Чем занимается Игорь Лихута
По данным на ноябрь 2025 года, Лихута проживает и работает в террористической России, активно связан с музыкальными и продюссерскими проектами там. Очевидно, что продюсирует он "активно" лишь одного артиста - недалекую Повалий, которая в каждом интервью признается в любви к России.
В материалах 2025 года также упоминается, что у него были серьёзные проблемы со здоровьем — он попал в больницу в период новогодних праздников.
В сети есть одно видео, но не совсем очевидно, в какие даты оно было сделано.
Куда делся Игорь Лихута
В СМИ, ни в украинских, ни в российских, вообще нет информации о том, как сейчас выглядит продюсер Лихута. Даже ИИ не владеет информацией и не может найти изображения мужа предательницы.
Лихута упоминается также в небольших сводках об имуществе, которого парочку предателей лишили в Украине за их трусливую позицию.
После того как певица вместе с мужем окончательно осталась в Москве и получила российское гражданство, их недвижимость была арестована. Речь идет об автомобиле BMW; 7 земельных участков, расположенных в Киевской области, общей площадью 9, 3095 га; жилой дом общей площадью 442,8 кв. м.; домовладение общей площадью 101 кв.
В октябре прошлого года ее сын пытался подать апелляцию и вернуть имущество себе, но его адвокат тогда отказался от дела, оценив шансы на победу в 3 процента.
Исчезновение Лихуты может говорить о том, что пара не живет вместе или о том, что Лихута таки серьезно болен для того, чтобы появляться на публике.
Таисия Повалий о войне в Украине
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Таисия Повалий публично поддержала агрессию и приняла активное участие в концертах в поддержку российской армии и оккупационных властей. В частности, она выступала на пропагандистских мероприятиях в России и на оккупированных украинских территориях. Из-за своей антиукраинской позиции и систематической поддержки российской политики Повалий попала в санкционные списки Украины.
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Как ранее писал Главред, накануне украинский певец Павел Зибров откровенно рассказал об отношениях с коллегой по сцене, а теперь предательницей Украины Таисией Повалий. Артист раскрыл причины ее любви к террористической РФ и поделился видением будущего запроданки.
Ранее также стало известно о том, что российская певица Таисия Повалий, которая предала Украину и продолжает развлекать россиян, перестала скрывать то, что обращается к специалистам по красоте.
Вас также может заинтересовать:
- "Днепр тоже наш": Повалий вспомнила украинский и сделала скандальное заявление
- "Не лучше Повалий": Приходько сорвалась на подростка из-за русского языка
- "Конкурентку не пустить": Таисия Повалий "взялась" за известную украинскую певицу
О персоне: Таисия Повалий
Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред