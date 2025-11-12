Укр
Серьезные проблемы со здоровьем: куда делся Игорь Лихута и как сейчас выглядит

Алена Кюпели
12 ноября 2025, 12:17
Об Игоре Лихуте практически нет данных с момента его предательства вместе с Повалий.
Игорь Лихута пропал с радаров СМИ
Игорь Лихута пропал с радаров СМИ / Коллаж Главред, фото скриншот RuTube

Кратко:

  • Куда делся Лихута
  • Что с ним случилось

Предательница Украины, бывшая украинская певица Таисия Повалий прочно обосновалась в террористической России и поддерживает жестокое вторжение агрессора в Украину.

Она полностью переехала в Москву, а также забрала с собой мать, которая проживала в Киеве и мужа-прихвостня Игоря Лихуту. Последний, к слову, вообще не появляется с ней на публичных мероприятиях и не ходит по пропагандистским шоу, в которых его жена поливает грязью свою родину.

О нем практически ничего не известно и в сети сложно найти его последние изображения. Главред попытался узнать, как сейчас выглядит музыкальный продюсер Повалий Игорь Лихута и чем он сейчас занимается.

Чем занимается Игорь Лихута

По данным на ноябрь 2025 года, Лихута проживает и работает в террористической России, активно связан с музыкальными и продюссерскими проектами там. Очевидно, что продюсирует он "активно" лишь одного артиста - недалекую Повалий, которая в каждом интервью признается в любви к России.

В материалах 2025 года также упоминается, что у него были серьёзные проблемы со здоровьем — он попал в больницу в период новогодних праздников.

В сети есть одно видео, но не совсем очевидно, в какие даты оно было сделано.

Куда делся Игорь Лихута / Скриншот RuTube

В СМИ, ни в украинских, ни в российских, вообще нет информации о том, как сейчас выглядит продюсер Лихута. Даже ИИ не владеет информацией и не может найти изображения мужа предательницы.

Лихута упоминается также в небольших сводках об имуществе, которого парочку предателей лишили в Украине за их трусливую позицию.

Куда делся Игорь Лихута / Скриншот RuTube

После того как певица вместе с мужем окончательно осталась в Москве и получила российское гражданство, их недвижимость была арестована. Речь идет об автомобиле BMW; 7 земельных участков, расположенных в Киевской области, общей площадью 9, 3095 га; жилой дом общей площадью 442,8 кв. м.; домовладение общей площадью 101 кв.

Куда делся Игорь Лихута / Скриншот RuTube

В октябре прошлого года ее сын пытался подать апелляцию и вернуть имущество себе, но его адвокат тогда отказался от дела, оценив шансы на победу в 3 процента.

Исчезновение Лихуты может говорить о том, что пара не живет вместе или о том, что Лихута таки серьезно болен для того, чтобы появляться на публике.

Таисия Повалий о войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Таисия Повалий публично поддержала агрессию и приняла активное участие в концертах в поддержку российской армии и оккупационных властей. В частности, она выступала на пропагандистских мероприятиях в России и на оккупированных украинских территориях. Из-за своей антиукраинской позиции и систематической поддержки российской политики Повалий попала в санкционные списки Украины.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, накануне украинский певец Павел Зибров откровенно рассказал об отношениях с коллегой по сцене, а теперь предательницей Украины Таисией Повалий. Артист раскрыл причины ее любви к террористической РФ и поделился видением будущего запроданки.

Ранее также стало известно о том, что российская певица Таисия Повалий, которая предала Украину и продолжает развлекать россиян, перестала скрывать то, что обращается к специалистам по красоте.

О персоне: Таисия Повалий

Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

