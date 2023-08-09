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Какие линии на руке что означают: простой способ узнать, что нас ждет

Елизавета Бельмас
9 августа 2023, 14:09 обновлено 9 августа, 14:20
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Главред расскажет, что означают линии судьбы на руке и как их читать, чтобы предвидеть будущее.
Что означают линии судьбы на руке
Что означают линии судьбы на руке / коллаж: Главред, фото: Главред, pexels

Линии на руке человека могут рассказать о том, что его ждет по жизни - сколько лет придется прожить, сколько браков пережить и другую и информацию. О том, как прочитать эти линии - расскажем далее.

Какие линии на руке что означают

На руке человека, а точнее - на его ладони можно четко увидеть линии, у каждой из них есть свое значение. Хироманты для более точной информации читают две руки. Левая рука показывает то, что предначертано судьбой, а правая - то, как свою жизнь меняет человек, её ещё называют "рукой воли". Всего на ладони можно увидеть следующие значения:

  • линию брака
  • линию мудрости
  • линию судьбы
  • линию жизни
  • линию любви

Что означают линии судьбы на руке - расшифровка

Линию судьбы также называют линией карьеры или денег. Она проходит от запястья до среднего пальца. Если эта линия чистая и прямая - это хорошо, она говорит о счастливом будущем. Если вы видите две линия рядом, значит, у вас вполне могут быть две работы или работа и побочный бизнес.

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А вот если линия делится на несколько разделов, вы скорее всего будете менять работу и переживать карьерные изменения.

Какая линия на руке показывает жизнь

Линия, которая проходит вокруг большого пальца похожа на дугу - называется линией жизни. Её длина, несмотря на убеждения многих людей - ничего не говорит о продолжительности жизни. Она скорее отражает жизнеспособность человека. Если линия четкая - у человека много энергии, если линия менее четкая и находится ближе к пальцу - человек достаточно быстро устает. В том случае, если у вас таких линия много - вы полны жизненной энергии.

Какая линия на руке отвечает за любовь

Линию любви также называют линией сердца. Эту линию можно увидеть прямо под пальцами, она проходит через всю ладонь вдоль пальцев и отражает всё, что связано с сердцем, чувствами, эмоциями.

Все хорошо, когда линия прямая и длинная. Если линия короткая и прямая. то человек мало заинтересован в этом чувстве, если линия длинная - человек будет хорошим и понимающим в любви.

Линия от тыльной стороны ладони может проходить аж до указательного пальца - тогда человек будет счастлив в любви, если она продолжается до среднего пальца - человек более эгоистичный, а вот если ещё короче - человеку неинтересна любовь.

Что означают линии брака на руке

Эта линия короткая и проходит она над линией любви, ближе к основанию мизинца. Она может отражать отношения и брак в жизни человека. Количество этих строк не говорит о том, сколько браков будет у человека, необходимо просто выбрать самую яркую и ее прочитать.

Две одинаковые линии - возможен любовный треугольник. Несколько блеклых линий - недовольство браков. Если линия протягивается до конца мизинца или начала безымянного пальца - у человека будет хороший и дружелюбный брак. А вот если линия еще длиннее - это нехороший знак, брак может быть не честным.

Что значит линия мудрости

Линия мудрости также называется линией ума. Начинается она между большим и указательным пальцем и тянется к тыльной стороне ладони, разделяя её пополам. Четкая и длинная линия указывает на концентрацию и сообразительность. Более широкая линия указывает на большое творчество. Короткая линия - не стоит ждать больших умственных свершений.

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