УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Что категорически нельзя делать перед поездкой: приметы, которые защитят от беды

Руслана Заклинская
30 ноября 2023, 22:23
Если вы планируете поездку, будьте осторожны с тем, что вы делаете перед отъездом. Ведь, согласно приметам, некоторые действия могут навлечь на вас несчастье.
Что категорически нельзя делать перед поездкой: приметы, которые защитят от беды
Почему нельзя убирать перед поездкой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Приметы и обряды играют важную роль в жизни многих людей, а особенно в вопросах путешествий и отъездов. Древние приметы, переданные из поколения в поколение, рекомендуют определенные действия или, наоборот, запрещают ряд обычных действий перед отправлением родных в путь. Эти приметы направленными на обеспечение безопасности близких во время поездки и их благополучия в дороге.

Почему нельзя убирать когда кто-то в пути

Эта примета имеет свои корни в идейном значении безопасности. Уборка в момент, когда кто-то из дома отправляется в путешествие, может привести к несчастью или невзгодам для етого человека. Это исходит из идеи, что во время уборки можно "вымести" добро или счастье из дома.

Считается, что уборка в доме создает определенную энергетику, которая защищает его обитателей. Если же убрать, когда кто-то в пути, то можно нарушить эту структуру, что может привести к неприятностям для путешествующего человека.

видео дня

Почему нельзя убирать перед поездкой

Помимо того, что вы не можете убирать, когда кто-то уже в пути, существует также поверье, что вы не можете убирать перед самой поездкой. Это объясняется тем, что уборка перед отъездом может навлечь на человека несчастье в пути.

Не рекомендуется убирать перед поездкой, потому что это может отвлечь счастье от человека, отправляющегося в путешествие. Вера в это предзнаменование основана на том факте, что уборка в это время может "смешать" энергию и изменить ход вещей, тем самым повлияв на события в будущем.

Также считается, если сам путешествующий возьмется за уборку перед поездкой, то может ненароком "смыть" свою удачу и защиту. В свою очередь, это может привести к неприятностям на дороге, таким как аварии, кражи и т. д.

Когда нельзя подметать в доме

Есть убеждения, что подметание пола в ночное время может привести к неудаче. Она считается приметой, что "выносит" счастье из дома и приводит к финансовым потерям. Поэтому не стоит подметать:

  1. В вечернее время: Убирать в доме во время ужина считается несчастливым. Вера утверждает, что это может заставить благополучие и изобилие "выносить" из дома.
  2. В воскресенье: Воскресенье - день отдыха, поэтому подметание в этот день может испортить выходные и принести несчастье.

    Что нельзя делать когда кто-то уезжает из дома

    Помимо уборки, есть также ряд других действий, которые нельзя делать, когда кто-то в пути. В частности, нельзя:

    • Подметать или мыть пол. Это считается признаком того, что человек не сможет вернуться домой.
    • Выбрасывать мусор. Это может привести к тому, что человек потеряется в пути.
    • Стирать вещи, которые человек возьмет с собой в дорогу. Это может привести к неприятностям в дороге.
    • Нельзя возвращаться в дом за забытой вещью. Это предвещает неприятности во время путешествия.
    • В день отъезда нельзя зашивать одежду и пришивать пуговицы. Это предвещает большие неприятности, особенно, когда делать это на себе, не снимая одежду.

    Что нельзя делать когда родные в дороге

    При отъезде родных может считаться несчастливым временем для новых начал или важных решений. Верование утверждает, что этот момент нужно воздержаться от новых планов или важных шагов в жизни.

    Можно ли убирать перед отъездом

    Если уборку необходимо провести в срочном порядке, то рекомендуется хвататься за тряпки не ранее, чем через день после отъезда. В противном случае можно навлечь на себя неприятности.

    Однако, есть и положительные приметы, связанные с уборкой. Например, считается, что перед дальней и трудной поездкой вымыть лестницу в подъезде облегчит путь и обеспечит удачу тем, кто едет.

    Некоторые люди считают, что уборка во время отъезда может помочь очистить пространство от негативной энергии и обеспечить приятное и безопасное путешествие. Однако, это уже зависит от индивидуальных убеждений и традиций каждой семьи или лица.

    Читайте также:

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
    приметы уборка интересные новости
    Реклама

    Главное за день

    Украину накроют сразу 4 геомагнитных шторма: календар магнитных бурь на декабрь

    Украину накроют сразу 4 геомагнитных шторма: календар магнитных бурь на декабрь

    21:58 Синоптик
    ВСУ будут форсировать Днепр: эксперт - о продвижении на юге

    ВСУ будут форсировать Днепр: эксперт - о продвижении на юге

    20:57 Украина
    Полномочия ТЦК расширят еще в одной области: стали известны детали решения ОВА

    Полномочия ТЦК расширят еще в одной области: стали известны детали решения ОВА

    20:09 Украина
    Все главные новости

    Последние новости

    22:35

    Лорак ласково прижалась к беременной жене Пескова

    22:23

    Что категорически нельзя делать перед поездкой: приметы, которые защитят от беды

    22:07

    Решающий момент контрнаступления: эксперт рассказал о ключевой угрозе для россиян

    21:58

    Украину накроют сразу 4 геомагнитных шторма: календар магнитных бурь на декабрь

    21:56

    "Тяжелый период": юная жена Остапчука прокомментировала слухи про беременность

    Фронт на севере станет для России новой Чернобаевкой - ЧерникФронт на севере станет для России новой Чернобаевкой - Черник
    21:36

    Сергей Стерненко. В БНР переполох из-за удара по складу "шахедов"Видеоблоги

    20:59

    "Должны вложить в головы детей, что РФ – вечный враг": звезда "Довбуша" ярко выступил

    20:57

    ВСУ будут форсировать Днепр: эксперт - о продвижении на юге

    20:48

    70-летний русский украл 10-месячную украинку: омбудсмен сообщил вопиющие детали

    Реклама
    20:39

    "Вопрос почти решен": депутат назвал категории военных, которых демобилизуют

    20:09

    Полномочия ТЦК расширят еще в одной области: стали известны детали решения ОВА

    19:40

    Погода резко меняется: где в Украине потеплеет до +12

    19:31

    "Я не прощу вам": невеста "Да Винчи" высказалась относительно слухов о расколе в Украине

    19:21

    ЕС готовит решение по "замороженным" €200 млрд РФ: что достанется Украине

    19:17

    "Негде держать оборону": защитник Украины о критической ситуации в Авдеевке

    19:10

    Расписание на зиму: что ждать Украине и вокругмнение

    18:58

    Не давали пролететь лайнеру и презрительно ушли: Лаврова унизили на встрече ОБСЕ

    18:28

    "Важные результаты": массированных ударов по России будет больше - Мусиенко

    18:21

    "Не могла уснуть": Джамала высказалась о заочном аресте в РФ

    18:21

    По вкусу напоминает красную икру: эта бюджетная закуска сразит всех на Новый год 2024Видео

    Реклама
    18:11

    Законопроект зарегистрирован: в Украине могут демобилизовать военных

    18:07

    Евросоюз согласовал помощь для Украины на 50 млрд евро - Sky News

    18:07

    Выборов в Украине не будет до конца войны - решение нардеповФото

    18:06

    При смыве унитаза поднимается вода в ванной: как легко прочистить засор

    18:01

    Правда или фикция: таролог раскрыла причину развода Тищенко и Барановской

    17:57

    У Путина устроили "цирк" и нелепо поклянчили у Зеленского переговоры

    17:41

    Веселая иллюзия для гениев: лишь немногие смогут найти попугая за 15 секунд

    17:32

    Нидерланды объявили о предоставлении масштабной помощи Украине: на что пойдут средства

    17:22

    Можно ли отключать газовый котел зимой: эти простые советы сберегут устройство

    17:10

    Бои за Авдеевский коксохим: в ВСУ сообщили, кто контролирует завод

    17:04

    2024 год станет решающим в войне: Мусиенко - о том, от чего зависит победа Украины

    17:03

    Карантин возвращается: в некоторых областях Украины могут возобновить ограничения

    16:38

    Зеленский провел телефонный разговор с двумя европейскими лидерами: о чем говорили

    16:28

    Как "выжить" ритейлерам в военное время? Советы и идеи от банка "Пивденный" новости компании

    16:18

    Нужно всего 1 средство: мужчина рассказал, как отчистить швы на плитке

    15:59

    Войска РФ бросают резервы на Херсонщину: нардеп сказал, как усилить ВСУ

    15:52

    Путинист Лепс промямлил оправдания, почему на идет на войну, за которую "топит"

    15:49

    Впереди ключевая битва: польский офицер сообщил, сколько продлится война

    15:43

    Что нельзя делать 1 декабря: строгие запреты, которые уберегут от черной полосы

    15:38

    Умер легендарный музыкант и звезда мирового рокаВидео

    Реклама
    15:37

    Мир наизнанку. Украина - 3 выпуск: Комаров покажет цену хлеба с заминированных полей

    15:30

    Бывшая Остапчука рассказала, какая серьезная операция ей предстоит и зачем

    15:13

    "Не все доживут": Макаревич дал прогноз относительно жизни в России

    15:03

    Следом за Польшей: границу с Украиной заблокирует ещё одна страна ЕС

    15:02

    Что делать, если по ошибке переплатили за газ: украинцам рассказали порядок действий

    14:51

    Путинистка Успенская "размалаза" певца-патриота РФ Шамана

    14:44

    Бои уже в промзоне: россияне готовятся к уличным боям в Авдеевке - офицер ВСУ

    14:23

    Арестович заявил, что без него Залужный не стал бы главнокомандующим ВСУ

    14:11

    "Я вас прошу беречь себя": Зеленский прибыл на передовую к ВСУ

    14:07

    У Боярского инфаркт: что говорят врачи о состоянии больного

    Новости Украины
    Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитная буря
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
    Поздравления
    С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
    Война с Россией
    Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
    Персоны
    Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
    Лайфхаки
    СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
    Праздники
    Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
    ©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
    Мы используем cookies
    Принять