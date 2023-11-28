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Что категорически нельзя делать при низком давлении: обратите внимание перед сном

Юрий Берендий
28 ноября 2023, 17:24
Главред выяснил, почему опасно ложиться спать с низким давлением и как поднять артериальное давление в домашних условиях.
Что категорически нельзя делать при низком давлении: обратите внимание перед сном
Что нельзя делать при низком давлении - как нормализовать давление / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Низкое кровяное давление, известное как гипотония, может влиять на здоровье и благополучие, но не всегда приводит к проблемам со сном. Тем не менее, есть некоторые возможные причины, по которым люди могут испытывать трудности со сном при низком артериальном давлении.

Каковы симптомы низкого давления?

  • Головная боль: гипотония может вызвать головную боль или летаргию, что может затруднить засыпание или повлиять на качество сна.
  • Изменения в кровоснабжении мозга: низкое давление может привести к снижению кровоснабжения мозга, что может повлиять на когнитивные функции, включая способность концентрироваться и решать проблемы, что также может происходить при попытке заснуть.
  • Чувство слабости: низкое давление может сопровождаться чувством слабости или бессилия, что может сделать сон менее комфортным.
  • Сердечно-сосудистые проблемы: если низкое давление связано с сердечно-сосудистыми проблемами, такими как аритмии или снижение сердечного ритма, это может повлиять на регулирование сна.
  • Стресс и беспокойство: само осознание наличия низкого давления может вызвать стресс или беспокойство, что также может повлиять на способность засыпать.

По словам кардиолога Наталии Иванюк, артериальное давление колеблется в течение дня и может снижаться в зависимости от множества различных факторов, в том числе от стресса. С физиологической точки зрения это нормально, ведь организм реагирует на внешние факторы давлением. Она приводит пример, когда текущие события могут влиять на кровяное давление.

По ее словам, когда вечером выключается свет, человек, который не имеет возможности провести свой вечер позитивно и эффективно - ложится спать раньше, чем обычно. С одной стороны, это хорошо, потому что есть возможность поспать подольше и выспаться. С другой стороны, снижается физическая активность. Из-за этого организм может реагировать низким давлением, объясняет кардиолог.

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Для многих людей низкое давление (гипотония) является нормальным состоянием, которое не влияет на здоровье.

Если это состояние не свойственно человеку, то можно ли спать при низком давлении?

Врачи отмечают, что организм человека во время сна снижает систолическое или диастолическое давление на 10-20% по сравнению с состоянием бодрствования.Такое состояние считается нормальным. При этом отклонения от этой нормы возникают, если падение давления во время сна происходит незначительно или не происходит вовсе.

Если у вас нетипичное низкое кровяное давление, вам не следует спать, так как это может привести к:

  • коллапсу;
  • инсульту;
  • инфаркту.

Что нужно делать для нормализации давления перед сном?

Для нормализации артериального давления в домашних условиях необходимо принять следующие меры:

  • Ешьте соленую пищу;
  • Пейте много чистой воды;
  • Пейте крепкий чай или кофе.

Если после принятия мер по повышению давления состояние не улучшается или ухудшается, необходимо срочно вызвать скорую помощь.

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медицина артериальное давление
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