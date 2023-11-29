Церковный праздник 30 ноября: что нельзя делать в день Андрея Первозванного

Мы расскажем, какой религиозный праздник 30 ноября и что категорически запрещено делать в этот святой день.

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Церковный праздник 30 ноября / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, mefodiy.org

30 ноября - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день святого апостола Андрея Первозванного.

Какой праздник 30 ноября

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Церковный праздник 30 ноября

По новому церковному календарю, 30 ноября в Украине отмечают святого апостола Андрея Первозванного. Именно он принес христианскую веру на земли теперешнего нашего государства.

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Сам Андрей Первозванный родился в Галилее. Он был рыбаком и стал первым из 12-ти апостолов, кого Иисус Христос позвал на служение. Тогда святой привел с собой и родного брата, будущего первоверховного апостола Петра. Также святой Андрей следовал за Иисусом до последних его дней, и видел Воскресение и Вознесение Христово.

После Воскресения Христа на апостолов сошел Святой Дух. Каждый из них получил способность исцелять людей от неизлечимых болезней и проповедовать на разных языках мира. Андрей Первозванный получил цель проповедовать в языческих странах: он был в Босфоре, Киеве и Новгороде. Однако по возвращении к язычникам, его распяли на кресте.

Известно, что страдания святого Андрея длились два дня. Даже на кресте он продолжал поучать людей, которые собирались вокруг его креста. На второй день мучений святого небесный свет осветил его лицо, а затем он отошел ко Господу при восхождении солнца в 30-й день ноября около 70-го года по Рождеству Христовым.

Что нельзя делать 30 ноября

В этот день нельзя ссориться с родственниками и близкими людьми.

Не стоит заниматься рукоделием: шить, вязать и плести.

Лучше избегать тяжелой физической работы по дому.

Плохая примета собирать шумные застолья в этот день.

Считается, что в этот день может "гулять" нечистая сила, поэтому лучше избегать выхода из дома.

Не стоит, без насущной причины, пускать гостей - это плохая примета.

Именины 30 ноября

30 ноября День Ангела отмечают обладатели таких имен как Андрей, Иван, Ян.

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