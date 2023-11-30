Лунный календарь 1 декабря 2023: отложите серьезные решения на потом

В отношениях не поддавайтесь провокациям и избегайте их сами.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото скриншот Instagram (adelina_romascu), freepik

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 30 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

1 декабря - Новая Луна. С 19:08 - 19-й день лунного цикла. Луна в Раке.

Влияние Луны на человека 1 декабря

Часто достаточно всего одного неосторожного слова или взгляда, чтобы оказаться в центре конфликта. Для поддержания равновесия будьте внимательны к сохранению спокойствия.

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Влияние Луны 1 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: В области бизнеса и финансов рекомендуется отложить серьезные решения. Обсуждайте текущие вопросы, но отложите новые предложения и переговоры. Будьте осторожны в финансовых вопросах, избегайте долгов и займов, чтобы избежать риска стать жертвой мошенничества.

Здоровье: На здоровье обратите внимание, особенно если у вас травмированная психика. Сегодняшний день считается критическим, и следует быть внимательным к питанию, чтобы избежать риска отравлений.

Стрижка волос: Стрижка волос благоприятна для слабых, тусклых и тонких волос, помогая им стать жестче и гуще. Это также может стать поводом для знакомства с новыми людьми и дружбы.

Отношения и брак: В отношениях не поддавайтесь провокациям и избегайте их сами. Не фокусируйтесь на разборах отношений, так как это может только запутать ситуацию. Помните, что ваше поведение влияет на то, как с вами обращаются. Лучше минимизировать контакты и избегать лишних разговоров. Относительно брака считается, что этот день неудачен как для заключения брака, так и для его расторжения.

Сон в ночь с 30 ноября на 1 декабря

Сновидения в эти сутки могут вызывать беспокойство, но они не сбываются.

Совет на 1 декабря по лунному календарю

Следует быть внимательными к лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических или мощных лекарств, так как они могут причинить вред не только эмоциональный, но и физический.

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