Церковный праздник 29 ноября: что нельзя делать на святых мучеников Парамона и Филумена

Мы расскажем, какой религиозный праздник 29 ноября и что нельзя делать в этот святой день.

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Церковный праздник 29 ноября / коллаж: Главред, фото: УГКЦ , voskresinnia.org.ua

29 ноября - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в День святых мучеников Парамона и Филумена.

Какой праздник 29 ноября

День "Добро пожаловать"

День электронного поздравления

День зубочистки

День солидарности с палестинским народом

Церковный праздник 29 ноября

По новому церковному календарю, 29 ноября в Украине отмечают святых мучеников Парамона и Филумена.

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Святой мученик Парамон пострадал за веру во Христа в 250 году при императоре Декии. Тогдашний император восточных областей Аквиан заточил в темницу 370 христиан и заставлял их отречься от Христа и принести жертву идолам. Заключенных жестоко пытали и угрожали смертью - таким образом хотели заставить их отречься от Христа и поклониться языческим божествам. Один из местных жителей, по имени Парамон, видя мучения христиан, открыто разоблачил жестокость правителя и исповедал свою веру в Единого Истинного Бога, Господа Иисуса Христа. Святому Парамону после жесточайших пыток отрубили голову, так же были замучены и остальные 370 мучеников.

Святой мученик Филумен пострадал за Иисуса Христа в 274 году, во время гонения императора Аврелиана. Святой Филумен занимался хлебной торговлей в Анкире. Завистники донесли правителю Феликсу, что Филумен исповедует христианскую веру, и он предстал перед судом. Святой Филумен ни за что не отрекся от Христа. За это ему вбили гвозди в руки, ноги, голову и заставляли ходить. Святой мученик мужественно терпел пытки и умер от потери крови, отдав душу Богу.

Что нельзя делать 29 ноября

В этот день нельзя беременным женщинам переступать через веник. В народе считают, что тогда роды будут трудными.

Нельзя ссориться, создавать конфликты и употреблять бранные слова.

Именины 29 ноября

29 ноября День Ангела отмечают владельцы таких имен как Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей.

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