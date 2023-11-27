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Церковный праздник 28 ноября: что нельзя делать на святого мученика Стефана

Юлия Закрепа
27 ноября 2023, 12:23
Мы расскажем, какой религиозный праздник 28 ноября и что не стоит делать в этот святой день.
Церковный праздник 28 ноября: что нельзя делать на святого мученика Стефана
Церковный праздник 28 ноября / коллаж: Главред, фото: ПЦУ, azbyka.ru

28 ноября - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет особенности традиций и обычаев, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха.

Какой праздник 28 ноября

  • Начало Рождественского поста (по старому церковному календарю)
  • День работника системы финансового мониторинга Украины
  • День Буковины в Румынии
  • День Красной Планеты

Церковный праздник 28 ноября

По новому церковному календарю, 28 ноября в Украине отмечают день святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха.

видео дня

Святой мученик Стефан Новый родился в 715 году в Константинополе в благочестивой христианской семье. Его родители, имея двух дочерей, молили Господа о рождении сына. Новорожденного Стефана мать принесла во Влахернский храм в честь Пресвятой Богородицы и посвятила его Богу.

16-летнего Стефана родители отдали на послушание блаженному Иоанну, орудовавшему в уединенном месте на горе святого Авксентия. Там он пробыл более 15 лет, учась в блаженной монашеской молитве. Потом к подвижнику Стефану стали приходить монахи, которые хотели учиться у него добродетельной и спасенной жизни. Так, впоследствии и образовался монастырь, игуменом которого был святой Стефан.

Новый император Константин Копроним приказал бросить святого в темницу, а монастырь его разорить. В тюрьму к святому Стефану были посланы епископы-иконоборцы, чтобы убедить его в догматической истинности иконоборства. Святой был незыблем в своей вере и легко опроверг все доказательства еретиков - остался верен Православию. Тогда император приказал изгнать святого на один из островов в Мраморном море, там он поселился в пещере.

Император узнал правду, что святой снова проводит молитвы и требовал казни святого. Святой Стефан сам вышел на встречу разъяренным воинам, которые схватили его и поволокли по улицам города. Изуродованное тело воины бросили в яму, где хоронили преступников. На следующее утро над Авксентиевой горой появилось огненное облако, а мрак густой опустился на столицу и пронеслась жестокая буря.

Что нельзя делать 28 ноября

  • Нельзя ссориться, говорить нецензурные слова, а лучше сдерживать свои эмоции.
  • Запрещено одалживать что-либо соседям или друзьям, ведь так можно отдать свое счастье.
  • Старайтесь вечером не убирать в доме, иначе на праздники может завестись нечисть.

Именины 28 ноября

Согласно новому церковному календарю, 28 ноября День Ангела отмечают Алексей, Андрей, Анна, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей.

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