Лунный календарь на декабрь 2023: когда лучше всего планировать свадьбу и стричься

В декабре будет только два неблагоприятных дня.

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Лунный календарь на ноябрь / Главред, фото скриншот YouTube (Whitney Simmons), freepik

Лунный календарь – это инструмент, который помогает синхронизировать нашу жизнь с течением лунных фаз. В ноябре луна приносит свои особенности и влияние, которые мы можем использовать в своих интересах. Этот месяц обещает множество возможностей для духовного развития, обновления и гармонии с природой. Рассказываем, какие дни по лунному календарю благоприятные, а когда делать что-то не стоит.

Фазы луны в декабре 2024 года

Убывающая Луна - 1-12 декабря;

Новолуние - 13 декабря;

Растущая Луна - 14-26 декабря;

Полнолуние - 27 декабря;

Убывающая Луна - 28-31 декабря.

Лунный календарь на декабрь - неблагоприятные дни

В лунном календаре на ноябрь 2023 года выделяют несколько дней, которые не рекомендуется выбирать для важных планов. Эти дни включают в себя 1 и 2 число. Рекомендуется воздержаться от активностей и провести этот день в спокойствии дома.

Лунный календарь на декабрь - благоприятные дни

Удачными днями в декабре 2023 года будут 4, 5, 6, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26числа подходящими для планирования важных дел. Нейтральные: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30.

видео дня

Когда можно стричься в декабре

В декабре 2023 года рекомендуется посещение парикмахерской в следующие дни: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 29, 30 и 31 декабря. Согласно лунному календарю, стрижка в эти дни не только придаст вашим волосам идеальный вид, но также может улучшить ваше финансовое положение и привлечь потоки финансового успеха.

Неудачные даты для стрижки в декабре 2023 года - 2, 4, 12, 18, 21, 26 числа. В эти периоды возрастает риск неприятных последствий, где возможен неожиданный результат, который позднее может вызвать сожаление. В случае неотложной необходимости стрижки в эти дни, будьте внимательны при выборе стилиста, следите за процессом и избегайте радикальных изменений.

Лунный календарь свадеб на декабрь 2023

Наилучшие дни в декабре 2023 года для вступления в брак: 13-14, 17, и 19-21 числа месяца.

В период убывающей Луны - 1, 4-6, 25-27 декабря официальная регистрация брака крайне не рекомендуется.

Каждая пара мечтает, чтобы брак был крепким и долгим. Тем не менее, каждый из холодных месяцев несет свое значение. Например, свадьба в декабре обещает молодым крепкую и долгую любовь, которая будет укрепляться и усиливаться с каждым годом.

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