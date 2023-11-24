День ангела в декабре 2023: как назвать ребенка, родившегося в этом месяце

С помощью нового церковного календаря, вы можете выбрать имя для крещения и узнать, кто отмечает День ангела в декабре.

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Именины в декабре по новому календарю / Коллаж Главред, фото Instagram (cute_baby_treasures_), flickr (Daniel)

День ангела имеет глубокий смысл для многих людей, и связано с разнообразными традициями и верованиями. Согласно новому церковному календарю, вы сможете выбрать имя для крещения или узнать, кто празднует День ангела в декабре.

День ангела по новому церковному календарю в декабре

1 декабря - Николай, Платон, Роман

2 декабря - Александр, Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Яков

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3 декабря - Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай, Татьяна

4 декабря - Александр

5 декабря - Алексей, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Савва, Федор

6 декабря - Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Макар

7 декабря - Александр, Алексей, Анисья, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Марк, Михаил

8 декабря - Александр, Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Семен, Ярослав

9 декабря - Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков

10 декабря - Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей

11 декабря - Алексей, Андрей, Анна, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей

12 декабря - Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей

13 декабря - Андрей, Иван, Ян

14 декабря - Антон, Дмитрий

15 декабря - Андрей, Антонина, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Маргарита, Мария, Матвей, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор

16 декабря - Андрей, Гавриил, Георгий, Иван, Николай, Савва, Федор

17 декабря - Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Юлия

18 декабря - Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей

19 декабря - Максим, Николай

20 декабря - Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Нил, Павел, Петр, Сергей

21 декабря - Анфиса, Кирилл

22 декабря - Александр, Анна, Василий, Владимир, Софрон, Степан

23 декабря - Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна

24 декабря - Даниил, Иван, Лука, Николай, Петр

25 декабря - Александр

26 декабря - Александр, Алексей, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Яков

27 декабря - Николай, Филимон

28 декабря - Александр, Василий, Илларион, Иона, Павел, Степан, Сусанна, Трифон

29 декабря - Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен, Софья

30 декабря - Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей, Степан

31 декабря - Вера, Виктор, Владимир, Зоя, Иван, Илья, Марк, Михаил, Николай, Семен, Сергей

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