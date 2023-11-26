"Все уже началось": какие 7 дней в декабре нельзя игнорировать украинцам - прогноз

В декабре оккупанты захотят устроить что-то новое в Украине. Большую опасность стоит ожидать с неба, такое заявление сделала астролог и таролог Яна Пасынкова.
"В декабре ВСУ смогут открыть важный коридор или дорогу, но война не заканчивается. Оккупанты будут пытаться с неба устроить бомбежку. ВСУ будут давать отпор оккупантам", - отметила Яна Пасынкова.
Астролог назвала 7 дней в декабре, когда стоит беречь себя и детей.
Кто такая Яна Пасынкова
Яна Пасынкова - таролог, победительница 15-го сезона Битвы экстрасенсов. Часто делает разбор вопросов на Таро, которые волнуют каждого украинца. Имеет собственный канал на YouTube.
Самые опасные дни в декабре:
- 3 декабря,
- 8 декабря,
- 9 декабря,
- 10 декабря,
- 19 декабря,
- 21 декабря,
- 31 декабря и 1 января.
"Оккупанты будут отступать. Большая волна отступления будет в марте месяце. ВСУ их будут гнать. Первыми будут освобождать территории, которые более пострадали, это территории возле воды. Может быть Запорожская АЭС или завод. Эти территории будут освобождаться первыми", - отметила астролог.
Чем для Украины закончится 2023 год
"До конца года нас ждут очень хорошие новости. Это будет две волны хороших новостей. Одна волна - до конца 2023 года, вторая после апреля 2024 года. Ждем", - отметила Яна Пасынкова.
По словам астролога, Россия устроит обстрел Украины на Новый год.
"Оккупанты устроят что-то на Новый год. Это будет что-то новое и глобальное, очень мелкое, но будет очень много этого. Нужно беречь себя и детей", - добавила астролог.
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