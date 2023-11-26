"Все уже началось": какие 7 дней в декабре нельзя игнорировать украинцам - прогноз

Гороскоп на декабрь для Украины. Какое событие может произойти в декабре, и когда оккупанты побегут из Украины, рассказала астролог Яна Пасынкова.

https://glavred.info/life/vse-uzhe-nachalos-kakie-7-dney-v-dekabre-nelzya-ignorirovat-ukraincam-prognoz-10520041.html Ссылка скопирована

Гороскоп на декабрь для Украины и на фронте / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, скриншот с youtube

В декабре оккупанты захотят устроить что-то новое в Украине. Большую опасность стоит ожидать с неба, такое заявление сделала астролог и таролог Яна Пасынкова.

"В декабре ВСУ смогут открыть важный коридор или дорогу, но война не заканчивается. Оккупанты будут пытаться с неба устроить бомбежку. ВСУ будут давать отпор оккупантам", - отметила Яна Пасынкова.

Астролог назвала 7 дней в декабре, когда стоит беречь себя и детей.

видео дня

Кто такая Яна Пасынкова Яна Пасынкова - таролог, победительница 15-го сезона Битвы экстрасенсов. Часто делает разбор вопросов на Таро, которые волнуют каждого украинца. Имеет собственный канал на YouTube.

Самые опасные дни в декабре:

3 декабря,

8 декабря,

9 декабря,

10 декабря,

19 декабря,

21 декабря,

31 декабря и 1 января.

"Оккупанты будут отступать. Большая волна отступления будет в марте месяце. ВСУ их будут гнать. Первыми будут освобождать территории, которые более пострадали, это территории возле воды. Может быть Запорожская АЭС или завод. Эти территории будут освобождаться первыми", - отметила астролог.

Чем для Украины закончится 2023 год

"До конца года нас ждут очень хорошие новости. Это будет две волны хороших новостей. Одна волна - до конца 2023 года, вторая после апреля 2024 года. Ждем", - отметила Яна Пасынкова.

По словам астролога, Россия устроит обстрел Украины на Новый год.

"Оккупанты устроят что-то на Новый год. Это будет что-то новое и глобальное, очень мелкое, но будет очень много этого. Нужно беречь себя и детей", - добавила астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.