"Все, война подходит к концу": какое событие изменит судьбу Украины - успешный прогноз

Когда закончится война в Украине и что изменит судьбу страны, рассказала астролог Стелла.

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Когда закончится война прогноз астролога / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, ГСЧС, скриншот с youtube.com

Украина может вскоре завершить войну с российскими оккупантами. Как рассказала астролог Стелла в своем прогнозе, будет одна очень воинственная ситуация, которая сможет изменить ход войны.

"Карты показывают, что идет воинственная ситуация на левом берегу Херсонщины. Там ловушка. Россиян на Херсонщине принесут в жертву. У них нет никаких успехов, продвижения вперед. Их судьба повисла в неопределенности. Их генералы не справляются с задачей", - говорит астролог.

По прогнозу астролога, в Херсонской области у оккупантов ступор и потеря контроля. "Они не могут выполнить свою задачу. Оккупанты уже не видят перспективы. У них (оккупантов - ред) уже отчаянное желание выжить в активной мясорубке, которую они испытывают. Карты не показывают, что они собрались и убегают, но все идет к этому", - заявила астролог Стелла.

Также астролог отметила, что ВСУ не очень просто на левом берегу.

"Каждый шаг – это тяжелая работа. Продвижение есть, но не столь быстрое. Там все заминировано. Наши ребята готовы к действиям", - добавила она.

Кто такая таролог Стелла Стелла - таролог из Чернобаевки, говорится на странице в Instagram. Часто делает личные расклады и дает большие прогнозы для Украины и мира.

Украину ждут перемены в войне

"Будут идти перемены. Очень большие. Конец тихой жизни для россиян наступил. Будут до конца ноября очень серьезные перемены. Постепенно левый берег возвращается домой. Тяжело, с потерями и смертями. Люди, держитесь, готовьтесь, только так будут возвращать территорию оккупированной Херсонской области", - сказала она.

Чего ожидать зимой Украине

"Будем слышать хорошие новости. Зима нас не раздавит. Не раздавит блэкаутами, обстрелами, попаданиями. Они не захватят новую территорию, а мы будем наблюдать за хорошими новостями. В мире будет происходить что-то такое, что мы будем понимать, что война подходит к концу. Зима не будет для нас чем-нибудь ужасным", - добавила астролог Стелла.

Смотрите видео прогноз таролога и астролога Стеллы по освобождению Украины:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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