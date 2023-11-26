Церковный праздник 27 ноября: что нельзя делать на святого великомученика Иакова

Мы расскажем, какой религиозный праздник 27 ноября и что категорически нельзя делать в этот святой день

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Церковный праздник 27 ноября / коллаж: Главред, фото: Facebook, ПЦУ

27 ноября - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет особенности традиций и обычаев, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в День святого великомученика Иакова Персианина, преподобного Палладия.

Какой праздник 27 ноября

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Церковный праздник 27 ноября

Иаков Персиянин был христианином, жившим в IV веке в Персии. Он был одним из двадцати семи сыновей царя Издегерда I, который преследовал христиан. Иаков отказался от язычества и принял христианство, за что его отец отверг святого от себя и лишил всех прав и привилегий. Яков жил в бедности и занимался благотворительностью, помогая бедным и больным. Когда на троне Персии оказался Шапур II, он начал новую волну преследований христиан. Яков был арестован и подвергнут жестоким пыткам, во время которых ему отрезали по одной части тела, пока он не умер. Его мучительная и мученическая смерть произошла 27 ноября 421 года.

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Что нельзя делать 27 ноября

В этот день запрещено заниматься рукоделием: шить или плести.

Лучше 27 ноября не приглашать и не впускать в дом немощных, старых и больных людей. После этого у вас могут начаться финансовые проблемы.

В этот день не стоит рыбачить, ведь вся рыба залегает на дно и вы ничего не поймаете.

Именины 27 ноября

27 ноября День Ангела отмечают обладатели таких имен как Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гаврила, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей, Федор, Яков.

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