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Церковный праздник 27 ноября: что нельзя делать на святого великомученика Иакова

Юлия Закрепа
26 ноября 2023, 12:16
Мы расскажем, какой религиозный праздник 27 ноября и что категорически нельзя делать в этот святой день
Церковный праздник 27 ноября: что нельзя делать на святого великомученика Иакова
Церковный праздник 27 ноября / коллаж: Главред, фото: Facebook, ПЦУ

27 ноября - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет особенности традиций и обычаев, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в День святого великомученика Иакова Персианина, преподобного Палладия.

Какой праздник 27 ноября

  • День основания Национальной академии Наук Украины
  • День булавки и иглы
  • Киберпонедельник

Церковный праздник 27 ноября

Иаков Персиянин был христианином, жившим в IV веке в Персии. Он был одним из двадцати семи сыновей царя Издегерда I, который преследовал христиан. Иаков отказался от язычества и принял христианство, за что его отец отверг святого от себя и лишил всех прав и привилегий. Яков жил в бедности и занимался благотворительностью, помогая бедным и больным. Когда на троне Персии оказался Шапур II, он начал новую волну преследований христиан. Яков был арестован и подвергнут жестоким пыткам, во время которых ему отрезали по одной части тела, пока он не умер. Его мучительная и мученическая смерть произошла 27 ноября 421 года.

видео дня

Что нельзя делать 27 ноября

  • В этот день запрещено заниматься рукоделием: шить или плести.
  • Лучше 27 ноября не приглашать и не впускать в дом немощных, старых и больных людей. После этого у вас могут начаться финансовые проблемы.
  • В этот день не стоит рыбачить, ведь вся рыба залегает на дно и вы ничего не поймаете.

Именины 27 ноября

27 ноября День Ангела отмечают обладатели таких имен как Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гаврила, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей, Федор, Яков.

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