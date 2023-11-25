Церковный праздник 26 ноября: что нельзя делать в день преподобного Алипия

Мы расскажем, какой важный праздник 26 ноября и что не разрешается делать в этот святой день.

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Церковный праздник 26 ноября / коллаж: Главред, фото: ПЦУ, blyzhchedoboga.com

26 ноября - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день преподобного Алипия.

Какой праздник 26 ноября

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Церковный праздник 26 ноября

Святой Алипий родился в Киеве около 1050 года. Он был известен среди современников не только как художник, но и как ювелир и врач. Искусству написания икон Алипий научился у греческих мастеров, которых пригласили расписать Печерскую церковь. Еще в молодые годы он решил работать в Киево-Печерском монастыре, и преподобный Никон постриг Алипия в монахи.

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Алипий все свое время проводил за иконописанием, но отвлекался лишь на богослужение. Он довольно часто работал бесплатно, ведь считал восстановление и реставрацию старых икон своим предназначением. Средства, которые он получал от заказов разделял на несколько частей: треть шла на пополнение арсенала материалов для работы, вторую он жертвовал нуждающимся, и только третью часть оставлял для собственных жизненных нужд.

Преподобный Алипий также славился даром чудотворения: неоднократно он помогал исцелиться безнадежно больным, обращавшимся к нему. Иконы, которые он писал, также считались чудотворными.

Что нельзя делать 26 ноября

Не стоит в этот день сажать или сеять, ведь урожай будет плохой.

26 ноября лгать, воровать и давать бесполезные обещания категорически запрещенной.

Не поддавайтесь зависти и злу в этот день и не рассказывайте чужие секреты.

Постарайтесь 26 ноября не употреблять нецензурную лексику, ведь тогда ваши молитвы Бог не услышит.

Именины 26 ноября

Кстати, 26 ноября День Ангела отмечают обладатели таких имен как Андрей, Борис, Василий, Владимир, Вольдемар, Всеволод, Гаврила, Демьян, Дмитрий, Иван, Николай, Алексей, Роман, Серафим, Сергей, Теодор, Федор, Яков, Ян, Фекла.

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