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Церковный праздник 25 ноября: что нельзя делать в день священномученика Климента

Юлия Закрепа
24 ноября 2023, 08:30
Мы расскажем, какой важный праздник 25 ноября и что не разрешается делать в этот святой день.
Церковный праздник 25 ноября: что нельзя делать в день священномученика Климента
Церковный праздник 25 ноября / коллаж: Главред, фото: ПЦУ, cerkovna-lavka.com

25 ноября - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день окончания Введения во храм Пресвятой Богородицы и священномученика Климента.

Какой праздник 25 ноября

  • День памяти жертв Голодомора
  • Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами
  • День домашней кухни

Церковный праздник 25 ноября

По новому церковному календарю, 25 ноября в Украине отмечают окончание Введения во храм Пресвятой Богородицы и священномученика Климента.

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Святой мученик Климент, папа Римский, родился в Риме в богатой и знатной семье. В детстве его разлучили с родителями, поэтому Климент воспитывался у чужих людей. В Риме он получил отличное образование, жил в роскоши и был приближен к императорскому двору. Однако, языческая мудрость не привлекала его. Однажды он задумался над собственным смыслом жизни. Когда до него дошли известия о Христе и его учении, святой Климент покинул дом и отбыл в те края, где проповедовали апостолы.

В Палестине Святой Климент принял крещение от святого апостола Петра, с тех пор он стал его учеником и постоянным спутником. Святой апостол Петр незадолго до своих страданий рукоположил святого Климента в епископа города Рима.

Благочестивая жизнь и молитвенный подвиг святого Папы Климента обратили многих ко Христу. Однажды в день Пасхи он окрестил сразу 424 человека. Среди крестных тогда были люди всех сословий: рабы, правители, даже члены императорской семьи.

Язычники, видевшие успехи его апостольской проповеди, доносили на святого Климента императору Траяну. Они обвинили святого в том, что он хулит языческих богов. Апостольская деятельность святого вызвала гнев императора Траяна, и он приказал утопить святого Климента. Мученика бросили в море с якорем на шее. Это произошло в 101 году.

Что нельзя делать 25 ноября

  • В этот день не стоит идти на рыбалку, а тем более нельзя ловить раков.
  • В народе считают, что в этот день нельзя сжигать листья, зато лучше сделать из него компост.
  • В этот день надо прислушаться к советам родных, они помогут в сложных вопросах.
  • Лучше избегать тяжелой физической работы.

Именины 25 ноября

Кстати, 25 ноября День Ангела отмечают обладатели таких имен как Василий, Георгий, Даниил, Егор, Иван, Илья, Иннокентий, Николай, Михаил, Назар, Афанасий, Петр, Тихин, Юлиан, Яков, Ян.

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