Лунный календарь 24 ноября 2023: избегайте конфликтов, чтобы потом сильно не пожалеть

Рекомендуется отложить важные задачи, так как энергия этого дня не поддерживает серьезную работу.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (soft graphix, Nenad Stojkovic)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 24 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

24 ноября - Растущая Луна. С 14:51 - 12-й день лунного цикла. Луна в Стрельце.

Влияние Луны на человека 24 ноября

Наступил спокойный и умиротворенный день, когда мудрость преобладает над чувствами и разумом. Это время возвышения духа, момент уединения, покоя и любви к окружающему. Вероятно, что молитвы в этот день будут услышаны. Возможно повышенное эмоциональное состояние и чувствительность. Важно не поддаваться этим эмоциям, а скорее сдерживать гнев и обиженность. Сегодня не рекомендуется вступать в конфликты, так как потом может быть сложно помириться.

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Влияние Луны 24 ноября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Сегодня не самый подходящий день для начинаний и важных дел. Рекомендуется отложить важные задачи, так как энергия этого дня не поддерживает серьезную работу. Впрочем, проведение переговоров возможно, если вы знаете, что занимает умы и сердца ваших партнеров. В работе важны сила воли, терпение, стойкость и честность. Умение разрешать конфликты и идти на компромиссы будет полезным. День не благоприятен для решения финансовых вопросов и не подходит для торговли, азартных игр. Если возможно, лучше отложить судебные процессы.

Здоровье: Заболевания, беспокоящие в этот день, требуют повышенного внимания. Рекомендуется заняться водными процедурами. Придерживайтесь легкой диеты, избегайте тяжелой, плохо усваиваемой пищи, употребляйте больше жидкости и натуральных соков. Физические нагрузки на сердце лучше избегать.

Стрижка волос: Если у вас появилось желание подстричься сегодня, это вполне разумное решение. Гороскопы указывают, что стрижка волос в этот день может принести материальное благополучие. Также окрашивание натуральными красителями может привлечь денежную энергию.

Отношения и брак: Энергетика дня побуждает к добрым поступкам по отношению к близким. Легко заниматься благотворительностью и делать пожертвования. Если финансовые возможности ограничены, проявите заботу и сострадание к тем, кто в них нуждается. Важны эмоциональная гибкость и умение достигать компромиссов. Сексуальные и любовные отношения могут быть напряженными, поэтому важно избегать конфликтов. Считается, что это один из лучших дней месяца для заключения брака, но только если у вас и вашего партнера нет проблем с ревностью. В противном случае рекомендуется отложить свадьбу, чтобы избежать энергии конфликтов и обид, которая может повлиять на ваш союз.

Сон в ночь с 23 на 24 ноября

Сны сегодня имеют особое значение, и, возможно, стоит доверять им. Все изображения, увиденные во сне, направлены светлыми и благоприятными к вам силами. Не стоит бояться ужасных снов, так как они бесследно исчезнут с наступлением утра.

Совет на 24 ноября по лунному календарю

Сегодня не время выражать недовольство, плакать или жаловаться на свою судьбу, так как это может привести к залипанию в этом состоянии на длительный срок. Разбитая посуда и пролитая жидкость в двенадцатый лунный день рассматриваются как символ страдания и одиночества. Важно принять и прожить это состояние, уверенность в том, что оно обязательно пройдет.

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