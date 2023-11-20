Готовимся к Щедрому вечеру: когда в 2024 щедровать и посевать, даты и приметы на праздник

Главред рассказал, когда щедруют в Украине 2023/2024 по новому календарю.

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Когда щедруют по новому календарю / коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Телеканал Винниччина, Телеканал сутки)

Недавно в Украине перешли на новый церковный календарь. Так, даты важных праздников перенесли, поэтому с 2024 года празднуем их в другие даты. Главред рассказывает о том, когда в этом году щедровать и о традициях этого действа.

Когда щедруют и посевают по новому календарю

Поскольку ПЦУ перешла на новый стиль, щедрование также изменило свою дату. Теперь петь щедривки и водить козу будем в день праздника Маланки и Васильев вечер, которые по новому календарю празднуются 31 декабря. Ночью и утром 1 января можно засевать зерном дом с пожеланиями хорошего года всей семье. С давних времен осталась традиция отправлять ребят засевать. При этом они читают праздничные стихи-приговоры.

Традиции и история щедрования в Украине

Щедрование в Украине - это древняя традиция, связанная с празднованием Рождества и Нового года. Ее история насчитывает сотни лет и отмечается особыми обрядами и обычаями.

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Группы щедровальников, обычно молодежь (не дети), отправляются в села или города, чтобы поздравлять людей с наступлением праздников. Они исполняют щедривки - веселые песни с пожеланиями благополучия, счастья и здоровья. Главные фигуры этого выступления - Маланка и Василий, которые символизируют себя как сестру Луны и богатыря, спасшего ее от чудовища змея.

Хозяева, в ответ на исполненные щедровки, вознаграждают щедровальников вкусностями, сладостями или даже деньгами. Щедровальники могут проводить время в каждом доме, пока не обойдут всех своих соседей.

Щедрование в Украине является уникальным культурным явлением, которое сохраняет традиции и дух народа, а также способствует формированию веселых и позитивных эмоций в период праздников.

Приметы на Щедрый вечер

Если ночь перед Новым годом тихая и ясная, наступит счастливый год не только для людей, но и для скота.

Если солнце поднимется высоко, весь год будет счастливым, а особенно богатым будет урожай садовины.

Если иней густо покрывает все деревья, ожидайте урожая на зерновые и большого медосбора.

Если падает мягкий снег - ожидайте урожая, а если тепло - лето будет дождливым.

Если первый день в новом году пройдет таким образом, то и год будет похож.

Если на Мелании наступает оттепель, ожидайте теплого лета.

Если небо ясное и звездчатое, ждите хорошего урожая гороха и чечевицы. А если звезды к утру потемнеют - горох не созреет.

Вьюга накануне дня Василия - к большому урожаю орехов.

Если ночью ветер дует с юга, год будет жарким и удачным, с востока - к урожаю фруктов, с запада - к изобилию рыбы и молока.

Теплый день - к дождливому лету.

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